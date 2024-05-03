О настоящих возможностях российского новейшего судна, в эфире 24 Канала рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. Отметим, что Россия уже "испытала" Су-57, когда нанесла удары по объектам в Кривом Роге.

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О проблемах истребителя

Су-57 – российский истребитель пятого поколения, создан по стелс-технологии. Имеет мощный радар и вооружение внутри фюзеляжа, что делает судно невидимым для радиолокаторов. В тепловом спектре машина не доработана, поэтому хорошо видима даже за 70 километров.

На Су-57 установлены обычные два округлых двигателя от истребителей Су-30СМ и Су-35. По стелс-технологии, двигатели должны иметь плоский выхлоп, быть прикрытыми и иметь систему разрежения тепловых потоков для уменьшения радиолокационного обнаружения. Однако, всего этого нет. И даже не доработана система вооружения.

Осенью 2023 года в Москве состоялось совещание по возможностям Су-57. Россияне признали, что в истребителе плохо работает центральный компьютер, который отвечает за авионику и систему управления. Также благодаря его помощи осуществляется наведение оружия и обнаружение целей. Учитывая такие проблемы, россияне констатировали ненадежность судна.

Поэтому выпуск Су-57 сократился втрое. Если в 2022 году было выпущено шесть таких самолетов, то в 2023 году – только два. В целом россияне имеют 10 таких судов в летном состоянии с двигателями, как они говорят, первого этапа. Ракеты к судам имеют также пятого поколения, но возможности применения ограничены.

Поэтому оккупанты преимущественно используют ракеты Х-69, официальная дальность которых 400 километров. Запускают их не ближе 200 километров от линии боевого соприкосновения. То есть россияне применяют новейшие истребители вне зоны досягаемости украинской противовоздушной обороны.

О перспективах самолета

Романенко подверг сомнениям способность россиян наладить серийное производство Су-57. Оккупанты надеются выпустить 70 машин до 2027 года, к тому времени в Европе и НАТО будет более 700 истребителей пятого поколения F-35. Планы оккупантов очень ограничены, и они понимают свои возможности.

Кроме того, наладить систему судна будет чрезвычайно сложно. Ведь компьютеры Elbrus, которые являются "достижением" в российской отрасли микроэлектроники, сейчас не поставляются вооруженным силам России. Фирма, которая их производила, находится под санкциями с 2022 года, а в 2023 году она отказалась их поставлять.

Им обрезали все возможности выпуска. Россияне из-за нехватки достаточно сложной электроники вынуждены оставлять этот самолет на том уровне и фактически снизить его серийное производство,

– сказал авиационный эксперт.

О дешевом аналоге

Валерий Романенко рассказал, что Россия создала для стран, которые развиваются, дешевый вариант истребителя Су-57 – самолет Су-75 с одним двигателем. Оба проекта провалились, а Су-75 даже не представили в Дубае в 2023 году. Поскольку предыдущее участие в выставках показало нулевой интерес к российской авиации.

В общем Су-57 имеет проблемы, ведь разрабатывался вместе с индийскими специалистами. В 2018 – 2019 году Индия вышла из этого проекта, потому что убедились, что Россия не имеет соответствующих технологий.

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