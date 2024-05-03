Про справжні можливості російського новітнього судна, в етері 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко. Зазначимо, що Росія вже "випробувала" Су-57, коли завдала ударів по об'єктах у Кривому Розі.

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Про проблеми винищувача

Су-57 – російський винищувач п'ятого покоління, створений за стелс-технологією. Має потужний радар та озброєння всередині фюзеляжу, що робить судно невидимим для радіолокаторів. У тепловому спектрі машина не допрацьована, тому добре видима навіть за 70 кілометрів.

На Су-57 встановлені звичайні два округлі двигуни від винищувачів Су-30СМ та Су-35. За стелс-технологією, двигуни повинні мати плоский вихлоп, бути прикритими та мати систему розрідження теплових потоків для зменшення радіолокаційного виявлення. Утім, усього цього немає. Та навіть не допрацьована система озброєння.

Восени 2023 року в Москві відбулася нарада щодо можливостей Су-57. Росіяни визнали, що у винищувачі погано працює центральний комп'ютер, який відповідає за авіоніку та систему управління. Також завдяки його допомозі здійснюється наведення зброї та виявлення цілей. З огляду на такі негаразди, росіяни констатували ненадійність судна.

Через це випуск Су-57 скоротився втричі. Якщо у 2022 році було випущено шість таких літаків, то у 2023 році – лише два. Загалом росіяни мають 10 таких суден у льотному стані з двигунами, як вони кажуть, першого етапу. Ракети до суден мають також п'ятого покоління, але можливості застосування обмежені.

Тому окупанти переважно використовують ракети Х-69, офіційна дальність яких 400 кілометрів. Запускають їх не ближче 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тобто росіяни застосовують новітні винищувачі поза зоною досяжності української протиповітряної оборони.

Про перспективи літака

Романенко піддав сумнівам спроможність росіян налагодити серійне виробництво Су-57. Окупанти сподіваються випустити 70 машин до 2027 року, на той час у Європі та НАТО буде понад 700 винищувачів п'ятого покоління F-35. Плани окупантів дуже обмежені, і вони розуміють свої можливості.

Крім того, налагодити систему судна буде надзвичайно складно. Адже комп'ютери Elbrus, які є "досягненням" у російській галузі мікроелектроніки, зараз не поставляються збройним силам Росії. Фірма, яка їх виробляла, перебуває під санкціями з 2022 року, а у 2023 році вона відмовилася їх постачати.

Їм обрізали всі можливості випуску. Росіяни через брак достатньо складної електроніки змушені залишати цей літак на тому рівні й фактично знизити його серійне виробництво,

– сказав авіаційний експерт.

Про дешевий аналог

Валерій Романенко розповів, що Росія створила для країн, які розвиваються, дешевий варіант винищувача Су-57 – літак Су-75 з одним двигуном. Обидва проєкти провалилися, а Су-75 навіть не представили в Дубаї у 2023 році. Оскільки попередня участь у виставках показала нульовий інтерес до російської авіації.

Загалом Су-57 має проблеми, адже розроблявся разом з індійськими фахівцями. У 2018 – 2019 році Індія вийшла з цього проєкту, бо впевнилися, що Росія не має відповідних технологій.

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