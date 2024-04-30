Декілька днів тому мережу облетіло відео, на якому українських тренувальний літак Як-52 збиває російський дрон "Орлан-10". Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону констатував, що наша держава застосовує усі можливі засоби на полі бою, – інформує 24 Канал.

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Як-52 проти російського дрона "Орлан-10"

За словами спікера, раніше застосування мобільних вогневих груп проти російських цілей було відкриттям України. Тепер для захисту неба згодилися старенькі радянські літаки Як-52.

Ви бачите, що Україна нестандартно підходить до розв'язання проблемних питань. Ми застосовуємо нестандартні форми та методи. Свого часу мобільні вогневі групи стали таким відкриттям,

– сказав Євлаш.

За його словами, у Сил оборони недостатньо засобів, які могли б боротися з такими малопомітними цілями, як "Орлан-10". Відповідні дрони досить невеликі, перебувають на висоті та можуть передавати інформацію для корегування ракетно-бомбових ударів.

Тому будь-які засоби стають в пригоді, аби боротися. Ця розробка (застосування літака Як-52 – 24 Канал) є ефективною та вразила "Орлан-10", що є досить небезпечним безпілотником,

– зазначив речник Повітряних сил.

Зверніть увагу! За даними аналітиків, вартість збитого БпЛА становить 100 тисяч доларів США. Почали випускати навчально-тренувальні літаки Як-52 у 1970-х роках. Важить одна така модель близько 1,5 тонни, її швидкість не перевищує 100 миль на годину.

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Що відбувається на полі бою