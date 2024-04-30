Несколько дней назад сеть облетело видео, на котором украинский тренировочный самолет Як-52 сбивает российский дрон "Орлан-10". Представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире национального телемарафона констатировал, что наше государство применяет все возможные средства на поле боя, – информирует 24 Канал.
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Як-52 против российского дрона "Орлан-10"
По словам спикера, ранее применение мобильных огневых групп против российских целей было открытием Украины. Теперь для защиты неба пригодились старенькие советские самолеты Як-52.
Вы видите, что Украина нестандартно подходит к решению проблемных вопросов. Мы применяем нестандартные формы и методы. В свое время мобильные огневые группы стали таким открытием,
– сказал Евлаш.
По его словам, у Сил обороны недостаточно средств, которые могли бы бороться с такими малозаметными целями, как "Орлан-10". Соответствующие дроны достаточно небольшие, находятся на высоте и могут передавать информацию для корректировки ракетно-бомбовых ударов.
Поэтому любые средства становятся полезными, чтобы бороться. Эта разработка (применение самолета Як-52 – 24 Канал) является эффективной и поразила "Орлан-10", что является достаточно опасным беспилотником,
– отметил представитель Воздушных сил.
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Что происходит на поле боя
- В целом сейчас ситуация на фронте является тяжелой: пока Украина ждет прибытия западной помощи, враг имеет тактические успехи на определенных участках на Востоке нашего государства.
- Аналитики Института изучения войны одобрительно оценивают отступление украинских защитников на запад от Авдеевки и констатируют, что это не способствует быстрому успеху России, а сохраняет жизни воинов ВСУ.
- По мнению экспертов, Украина имеет шанс стабилизировать фронт с привлечением большего количества оружия и бойцов. В то же время для успешного наступления России нужно больше человеческого ресурса, которого пока нет.