Несколько дней назад сеть облетело видео, на котором украинский тренировочный самолет Як-52 сбивает российский дрон "Орлан-10". Представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире национального телемарафона констатировал, что наше государство применяет все возможные средства на поле боя, – информирует 24 Канал.

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Як-52 против российского дрона "Орлан-10"

По словам спикера, ранее применение мобильных огневых групп против российских целей было открытием Украины. Теперь для защиты неба пригодились старенькие советские самолеты Як-52.

Вы видите, что Украина нестандартно подходит к решению проблемных вопросов. Мы применяем нестандартные формы и методы. В свое время мобильные огневые группы стали таким открытием,

– сказал Евлаш.

По его словам, у Сил обороны недостаточно средств, которые могли бы бороться с такими малозаметными целями, как "Орлан-10". Соответствующие дроны достаточно небольшие, находятся на высоте и могут передавать информацию для корректировки ракетно-бомбовых ударов.

Поэтому любые средства становятся полезными, чтобы бороться. Эта разработка (применение самолета Як-52 – 24 Канал) является эффективной и поразила "Орлан-10", что является достаточно опасным беспилотником,

– отметил представитель Воздушных сил.

Обратите внимание! По данным аналитиков, стоимость сбитого БПЛА составляет 100 тысяч долларов США. Начали выпускать учебно-тренировочные самолеты Як-52 в 1970-х годах. Весит одна такая модель около 1,5 тонны, ее скорость не превышает 100 миль в час.

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Что происходит на поле боя