Водночас представник ГУР не назвав зброю, якою були знищені А-50 та Ту-22М3.

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Подробиці знищення А-50 та Ту-22М3

Так, за словами Юсова, А-50 та Ту-22М3 знищили вдосконаленою українськими фахівцями зброєю, однак деталей він не надав.

Скажу так: чимось було знищено російський літак А-50, а також Ту-22М3 на відстані від українського кордону понад 300 кілометрів. Без деталей, але це було зроблено не зброєю міжнародних партнерів,

– сказав Юсов.

Він також висловив думку, що Україні потрібно запускати виробництво власних, а не західних зразків озброєнь.

Нам потрібно робити не свої Patriot, а системи, які ми можемо виробляти, вдосконалювати і модернізувати. Patriot дуже дорогі та складні у виробництві. Як і Abrams,

– сказав він.

Представник ГУР зазначив, що українська школа танкового будівництва, а також школа виробництва, обслуговування та експлуатації систем протиповітряної та протиракетної оборони відома у світі.

За його словами, Україна продовжує виробництво, ремонт і вдосконалення багатьох засобів.

Ворог втратив 2 А-50 та 1 Ту-22М3