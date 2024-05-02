Водночас представник ГУР не назвав зброю, якою були знищені А-50 та Ту-22М3.
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Подробиці знищення А-50 та Ту-22М3
Так, за словами Юсова, А-50 та Ту-22М3 знищили вдосконаленою українськими фахівцями зброєю, однак деталей він не надав.
Скажу так: чимось було знищено російський літак А-50, а також Ту-22М3 на відстані від українського кордону понад 300 кілометрів. Без деталей, але це було зроблено не зброєю міжнародних партнерів,
– сказав Юсов.
Він також висловив думку, що Україні потрібно запускати виробництво власних, а не західних зразків озброєнь.
Нам потрібно робити не свої Patriot, а системи, які ми можемо виробляти, вдосконалювати і модернізувати. Patriot дуже дорогі та складні у виробництві. Як і Abrams,
– сказав він.
Представник ГУР зазначив, що українська школа танкового будівництва, а також школа виробництва, обслуговування та експлуатації систем протиповітряної та протиракетної оборони відома у світі.
За його словами, Україна продовжує виробництво, ремонт і вдосконалення багатьох засобів.
Ворог втратив 2 А-50 та 1 Ту-22М3
- Нагадаємо, що 19 квітня 2024 року Сили оборони України вперше збили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ, носій крилатих ракет Х-22. Це результат спільної операції ГУР МО та Повітряних сил ЗСУ.
- Також Україні знищила 2 російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – по одному у січні та лютому 2024 року.