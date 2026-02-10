Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал еРадар.
Что указывает на вероятность подготовки России к новому массированному удару?
В течение ночи на 10 февраля были зафиксированы активные рейсы военно-транспортной авиации России с Ан-26, Ан-72, Ил-76, АН-124-100 в составе. Они перемещались в Воронеж, Крым, Ростов, Курск, Брянск и Липецк.
Самолеты могли перевозить баллистические и крылатые ракеты к комплексу "Искандер".
Самолет Ил-76 утром 10 февраля приземлился на аэродром "Энгельс".
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия 7 февраля осуществила самую масштабную комбинированную атаку по Украине с начала года. Целью выбрали Бурштынскую ТЭС. Эксперт объяснил, что Бурштын – это фактически энергетический остров. Его линии передачи соединяют Украину с Венгрией, Румынией и Словакией и позволяют импортировать электроэнергию.
Какой была предыдущая массированная атака?
В ночь на 7 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической системе Украины. Под прицелом снова оказалась критическая инфраструктура. В ДТЭК сообщили, что в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. По подсчетам компании, это уже десятая масштабная атака на украинские ТЭС с октября 2025 года.
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что враг бил по ключевым элементам энергосети – высоковольтных подстанциях и магистральных воздушных линиях электропередач напряжением 750 и 330 кВ, которые играют критическую роль в работе национальной энергосистемы.
Кроме этого, под удар попали и объекты генерации на западе страны. В частности, была повреждена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Добротворская ТЭС на Львовщине. Следствием атак стали аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах западной Украины.