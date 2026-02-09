Местных жителей просят помочь для ускорения процесса. Об этом сообщает мэр Бурштына Василий Андриешин.
В каком состоянии находится Бурштынская ТЭС сейчас?
Бурштынская ТЭС в понедельник, 9 февраля 2026 года, частично возобновила подачу тепла после остановки, которая произошла в результате обстрела 7 февраля.
По данным мэра, температура теплоносителя утром составляла около 55 °C, и до конца суток планируют выйти на нормативные показатели.
Местных жителей просят помочь с развоздушиванием внутренних систем, чтобы ускорить восстановление гидравлического режима из-за недостатка работников в управляющих компаниях.
Также в городе временно работают дистанционно образовательные учреждения, а дошкольные учреждения организовали дежурные группы с дополнительным обогревом для детей.
Что известно об атаке на ТЭС?
- В ночь на 7 февраля 2026 года российские войска совершили массированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Они выпустили более 400 дронов и около 40 ракет, пытаясь сломать работу энергосистемы.
- Бурштынская ТЭС получила серьезные повреждения после обстрелов ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками, из-за чего ее работа была полностью остановлена.
- Вследствие этого город временно остался без централизованного тепла и горячей воды, а также были перебои с водоснабжением.
До разрешения ситуации местные власти организовали работу котельных мощностью 8 МВт и 10 МВт для частичного обогрева населения без горячей воды, особенно в частном секторе и многоэтажках.