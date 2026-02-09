Місцевих жителів просять допомогти для пришвидшення процесу. Про це повідомляє мер Бурштина Василь Андрієшин.

У якому стані перебуває Бурштинська ТЕС зараз?

Бурштинська ТЕС у понеділок, 9 лютого 2026 року, частково відновила подачу тепла після зупинки, яка сталася внаслідок обстрілу 7 лютого.

За даними мера, температура теплоносія зранку становила близько 55 градусів за Цельсієм, і до кінця доби планують вийти на нормативні показники.

Місцевих жителів просять допомогти з розповітрюванням внутрішніх систем, щоб пришвидшити відновлення гідравлічного режиму через нестачу працівників у керівних компаніях.

Також у місті тимчасово працюють дистанційно освітні заклади, а дошкільні заклади організували чергові групи із додатковим обігрівом для дітей.

Що відомо про атаку на ТЕС?