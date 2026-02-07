Згідно з відкритими джерелами, є інформація про пошкодження Західноукраїнської підстанції. Вона є найбільшою у Європі. Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Київ24".

Як удар по Західноукраїнській підстанції вплине на ситуацію зі світлом?

Ця підстанція відповідає за розподіл електроенергії в західних регіонах країни. Вона поєднує:

видачу електроенергії з Хмельницької та Рівненської АЕС;

балансування системи за рахунок Бурштинської та частково Добротвірської ТЕС;

імпорт та аварійну допомогу з країн ЄС.

"Укренерго" вже звернулося до Польщі по аварійну допомогу – до 200 МВт·год, що приблизно дорівнює потужності півтора атомних енергоблоків.

Експерт наголошує: критичного дефіциту електроенергії немає. Водночас через похолодання найближчі кілька днів можуть бути складними.

Жителям радять мати запас води та їжі, підготувати теплий одяг і термос із гарячим напоєм, знати, де розташовані пункти незламності.

Що відомо про наслідки масованої атаки 7 лютого?