Згідно з відкритими джерелами, є інформація про пошкодження Західноукраїнської підстанції. Вона є найбільшою у Європі. Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Київ24".
Дивіться також "Ядерна безпека під загрозою": під час атаки АЕС України знижували потужність, – МАГАТЕ
Як удар по Західноукраїнській підстанції вплине на ситуацію зі світлом?
Ця підстанція відповідає за розподіл електроенергії в західних регіонах країни. Вона поєднує:
- видачу електроенергії з Хмельницької та Рівненської АЕС;
- балансування системи за рахунок Бурштинської та частково Добротвірської ТЕС;
- імпорт та аварійну допомогу з країн ЄС.
"Укренерго" вже звернулося до Польщі по аварійну допомогу – до 200 МВт·год, що приблизно дорівнює потужності півтора атомних енергоблоків.
Експерт наголошує: критичного дефіциту електроенергії немає. Водночас через похолодання найближчі кілька днів можуть бути складними.
Жителям радять мати запас води та їжі, підготувати теплий одяг і термос із гарячим напоєм, знати, де розташовані пункти незламності.
Що відомо про наслідки масованої атаки 7 лютого?
У ніч проти 7 лютого ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом окупанти використали майже 450 дронів і ракет. Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.
Росія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Цього разу постраждали високовольтні підстанції, магістральні лінії 750 і 330 кВ, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.
У країні запровадили графіки аварійних відключень, у північних і східних регіонах – посилені обмеження електропостачання.