Как в России оценивают экономическую ситуацию?

Об этом во время заседания комитета Госдумы заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, пишет российское издание The Moscow Times.

Смотрите также Тройной удар: Россия теряет миллиарды под давлением США и ЕС

По его словам, падение темпов роста стало "естественной платой" за попытки сдержать инфляцию.

Решетников уверен, что какие бы решения не принимали сейчас для спасения экономики, они могут дать ощутимый эффект не ранее, чем через 6 – 9 месяцев, а то и позже.

Восстановление темпов роста возможно в лучшем случае в конце 2026 года, но, вероятнее всего, уже в 2027-м,

– заявил министр.

Важно! Впервые с 2020 года в российской экономике прогнозируют сокращение инвестиций в течение года.

Как приходят в упадок отрасли экономики?

Данные Росстата четко демонстрируют упадок в различных отраслях экономики России.

Автопром обвалился на 25% – абсолютный рекорд падения.

Металлургия и легкая промышленность стабильно уходят "в минус".

Пищевая промышленность продемонстрировала падение впервые за 15 лет.

В целом спад зафиксировали в 21 отрасли из 28-ми, которые отслеживает Росстат.

В итоге ВВП страны в прошлом году вырос всего на 1% – это почти в 5 раз меньше, чем годом ранее.

Правительство прогнозирует рост ВВП в этом году на 1,3%, однако такой оптимизм разделяют не все. МВФ ожидает от российской экономики лишь 0,8% роста – в четыре раза меньше, чем средний показатель в мире (3,3%),

– отмечает издание.

Между тем крупнейшие компании России выстроились в очередь за государственными деньгами:

"РЖД" ("Российские железные дороги" просит 200 миллиардов из-за обвала грузоперевозок;

Крупнейший застройщик "Самолет" требует 50 миллиардов, чтобы не обанкротиться:

Металлурги пытаются выбить хотя бы 10 миллиардов из-за санкционного давления.

Важно! Мировые аналитики тоже не видят возможностей для роста экономики России в ближайшее время. Издание The Washington Post недавно писало, что российская экономика сейчас находится в самом слабом состоянии с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Какие еще проблемы у России?