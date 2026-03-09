Нинішній удар США по Ірану вже має важливий стратегічний результат – іранський режим фактично обезголовлений. Такий розвиток подій має сильний психологічний ефект для світових столиць, зокрема і для Кремля. Про це пише The Telegraph.

Як операція США проти Ірану вплине на Кремль?

Ситуація відрізняється від 2013 року, коли після заяви президента США Барака Обами про "червону лінію" через використання хімічної зброї сирійським режимом Башара Асада, Захід зрештою відступив. Тоді сирійська влада продовжила застосовувати хімічну зброю, що призвело до сотень тисяч жертв.

Зараз Вашингтон діє на випередження, вважаючи, що Іран може отримати ядерну зброю і засоби її доставки.

Водночас Росія вже має тисячі ядерних боєголовок, більшість із яких здатні досягти території США. Попри думки про те, що США можуть витрачати занадто багато ресурсів на нові операції, американська військова міць значно перевищує можливості Росії. Особливо на тлі того, що російські сили суттєво виснажилися у війні проти України.

Також очевидною стала значна технологічна перевага західної авіації над російськими системами. Зокрема, російські комплекси С-300, передані Ірану, були знищені. Навіть ізраїльські сили змогли придушити іранську систему протиповітряної оборони.

Хоча Росія має сучасніші системи С-400 і заявляє про використання С-500, її оборона має слабкі місця. Одне з них – нестача літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, необхідних для виявлення дронів і крилатих ракет. Частину таких літаків Росія втратила під час війни проти України.

Крім того, війна показала, що багато заяв Росії про власне високотехнологічне озброєння були перебільшеними.

Удари по Ірану можуть мати і ширший стратегічний сенс. Вони спрямовані не лише проти іранської влади, а й мають психологічний вплив на російське керівництво.

У Москві можуть розуміти, що демонстрація сили США здатна змінити баланс у міжнародній політиці. Для війни в Україні це також має значення. Іран був одним із ключових постачальників для Росії – насамперед дронів та боєприпасів. Якщо ці поставки скоротяться або припиняться, це послабить російські можливості на фронті.

Водночас сигнал Вашингтона може означати, що час для затягування переговорів минає. У такій ситуації для Москви може зрости мотивація заморозити війну в Україні.

Західні країни мають використати демонстрацію американської сили для посилення дипломатичного тиску на Росію. Для цього потрібні чітка стратегія, єдність союзників і готовність підтримувати свої позиції силою. Справедливий мир в Україні можливий лише за умови, що агресія матиме реальні наслідки.

