Водночас за результатами закритого опитування, де люди мали оцінити рівень довіри до конкретного політика, Путін отримав показник 77,5% голосів. Політолог та соціолог Ігор Ейдман у розмові з 24 Каналом пояснив, чому різні опитування демонструють суттєіц різницю щодо кількості росіян, які довіряють очільнику Кремля.
Дивіться також Мотивація Путіна заморозити війну в Україні може зрости через події в Ірані, – ЗМІ
Чому саме зараз оприлюднили низький рейтинг довіри Путіну?
Ейдман наголосив, що важливо не те, як загалом відповідали тих, кого опитували, а важливо, чому саме зараз були намальовані такі результати.
Є два варіанти, соціолога, як з'ясувати рейтинг чи то довіри, чи то ставлення людей до, наприклад, президента чи якогось політика:
- закрите опитування, коли в анкетах заздалегідь вписане прізвищк, наприклад, Володимира Путіна, і людина має відповісти. Звичайно переважна більшість росіян відповість, що, звичайно довіряє;
- відкрите опитування, і людина в анкеті має сама вписати прізвище політика, якому довіряє.
Тоді росіянин може не здогадатися, що потрібно позначити прізвище Путіна, інакше його не правильно зрозуміють. Тому результати опитувань дуже сильно відрізняються,
– підкреслив він.
Відповідно, коли дають анкету зі вже готовими і варіантами відповідей, тоді у Путіна з'являється рейтинг довіри майже 77,5%. А результати іншого варіанту анкети, на думку політолога, демонструють, набагато нижчий результат.
Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) раніше також оприлюднював таке саме опитування з низькими рейтингами Путіна, і тоді йому прилетіло від адміністрації президента Путіна. ВЦВГД перестав показувати опитування, де людина мала сама вписати прізвище будь-якого політика, якому довіряє, а не підтвердити, що довіряє саме Путіну,
– зазначив він.
Ейдман відповів, чому зараз раптом з'явилися результати цього опитування, які показують збільшення кількості росіян, підтримують перемовини щодо закінчення війни в Україні.
Це відображає навіть не стільки суспільну думку, скільки думку більшості російської правлячої верхівки. ВЦВГД – це державна організація, яка абсолютно залежна та орієнтована на адміністрацію президента і безпосередньо на Сергія Кирієнка (перший заступник керівника адміністрації Путіна – 24 Канал) та його людей,
– зауважив Ігор Ейдман.
Люди типу Кирієнко і більша частина російського керівництва, на думку політолога, дуже хотіли б, щоб війна в Україні нарешті закінчилася, Путін пішов би на умови Дональда Трампа і заморозив би її.
"А російські еліти стали б жити, як раніше, – красти в Росії і кутити по всьому світу, вкладати кошти на Заході, повернуться до своїх яхт, особняків. Вони про це мріють. І для цього був слушний момент, коли Трамп влаштував епопею з переговорами і з вимогою про заморозки війни", – відзначив соціолог.
Зверніть увагу! У Росії також значно зросла чисельність людей, які підтримують проведення мирних переговорів з Україною. Як зазначає "Левада-центр", за останній місяць цей показник зріс і досяг максимального значення. За мирні перемовини виступають 67% опитаних. Водночас зменшилася частка тих, хто підтримує продовження бойових дій – цей показник впав до 24%.
Однак Путін, на думку Ейдмана, відкинув би ці умови, і російські еліти через ВЦВГД подають йому сигнал. Мовляв, російське населення вже тоді не довіряє і війна вже всім набридла, тому краще її припинити. Без сигналу з адміністрації президента ВЦВГД точно б не наважився публікувати такі дані.
Що відомо про подальший хід мирних переговорів?
Спецпредставник президента США Стів Віткофф наголосив 6 березня, що найближчим часом очікується додатковий прогрес у мирних переговорах.
Водночас політолог Вадим Денисенко вважає, що попри те, що переговорний процес зайшов у глухий кут, певного прогресу у ньому все ж вдалося досягти. Проте найближчим часом може змінитися його формат. До нього, імовірно, можуть долучитися країни Європи та Китай.
Також певні російські політики різко висловилися щодо операції США проти Ірану. Зокрема заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв розніс Трампа за проведення миротворчих ініціатив одночасно з військовими операціями проти Ірану. Росіяни, імовірно, можуть використати критику США як "ненадійного" партнера по переговорах, щоб зняти з себе відповідальність, якщо перемовин щодо війни в Україні будуть невдалими.