Как россияне "спасаются" от дефицита бюджетов?

В 2026 году такое решение приняли почти четверть субъектов (19 из 82) о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

Показатель стал рекордным за все время полномасштабной войны в Украине войны в Украине: ранее расходы по этой статье сокращали не более 7 регионов в год. В частности в 2025 году их было пять.

В целом субъекты сэкономят на медицинской сфере около 107 миллиардов рублей в текущем году. Больше всего (в процентах) расходы на медицину сократили в Вологодской области – на 39% (6,5 миллиардов рублей).

Здравоохранение Иркутской и Кемеровской областей потеряет более 30% прошлогоднего бюджета (более 7 миллиардов рублей в каждом регионе). Московская (40,6 миллиардов рублей) и Волгоградская области сократили медицинские бюджеты на четверть.

Важно! Три из пяти регионов с наибольшим сокращением расходов урежут финансирование поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Еще одно направление экономии – зарплаты и выплаты медработникам. Например, в Вологодской области расходы на повышение зарплат сократили на 99% (1,7 миллиарда рублей). В Кемеровской области отменять или сокращать выплаты медработникам начали еще в прошлом году, ссылаясь на недостаток денег в бюджете.

В этом году власти сократят на 25% расходы на социальные выплаты выпускникам, которые приезжают работать в села, и на столько же – наставникам.

Зарплата врача состоит из оклада, ОМС (то, что они получают за прием пациента) и дополнительных выплат. Конечно, устраиваясь на работу, врач рассчитывает на эти выплаты, но в любой момент может их лишиться,

– отметила одна из сотрудниц региональной поликлиники.

По ее словам, субъектам России "хронически не хватает денег на здравоохранение", особенно теперь, когда приоритет - когда приоритет - война и все, что с ней связано.

Другие врачи рассказали, что даже в регионах без заметных сокращений ощущается нехватка средств:

ремонты в поликлиниках проводят лишь частично;

оборудование не обновляют;

материалов для лечения не хватает.

Напомним! Дефицит федерального бюджета России на 2025 год примерно на 26% выше, чем официально было заявлено. Он составляет почти 3,6 % ВВП. Об этом сообщили в Федеральной разведывательной службе Германии (BND).

