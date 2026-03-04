Что происходит в Москве на фоне проблем с бюджетом?

В Москве из-за проблем с бюджетом сократят 15% госслужащих, о чем пишет русская служба BBC News.

Читайте также Финансовая дыра достигла рекордов: Россия начинает сокращать бюджеты на 2026 год

Под сокращение попадут государственные служащие органов исполнительной власти, а также работники отдельных подведомственных учреждений, которые выполняют управленческие функции. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. В то же время россиян, которые обеспечивают предоставление социальных услуг в городе, увольнения не коснутся.

Также на 10% будет сокращена инвестиционная программа на 2026 год. Кроме того, часть проектов по благоустройству и проведению культурных мероприятий сократят или перенесут на более поздние сроки.

Такое решение мэр Москвы объяснил "замедлением темпов роста бюджетных доходов". Согласно его словам, в январе – феврале поступления увеличились на 2%, тогда как при формировании бюджета ожидался рост на уровне 6,5%.

Обратите внимание! Он добавил, что эти решения помогут оптимизировать бюджетные расходы и гарантировать выполнение социальных обязательств перед жителями, сохранить высокие стандарты предоставления услуг, а также финансировать расходы, которые "направлены на содействие Министерству обороны России, поддержку военнослужащих и членов их семей". Такие его слова цитирует российское СМИ "Медуза".

Что еще известно о проблемах с бюджетом?