Что происходит с региональными бюджетами России?

Он достиг 1,478 триллиона рублей, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

Резкий рост дефицита произошел из-за того, что регионы при общих доходах в 22,6 триллиона рублей (плюс 4% к 2024 году) потратили 24,1 триллиона рублей (плюс 9%). В итоге с "дырой" в бюджете столкнулись 74 региона против 50 годом ранее.

В абсолютном измерении наибольший дефицит зафиксирован в Москве (299 миллиардов рублей). Далее с большим отрывом идут Ямало-Ненецкий (84 миллиардов рублей) и Ханты-Мансийский (72 миллиардов рублей) автономные округа.

Несмотря на рост поступлений НДФЛ, налогов на совокупный доход и на имущество, регионы столкнулись с уменьшением сборов налог на прибыль предприятий (на 9%, или 493 миллиардов рублей). Наиболее существенно "ударило" в регионах с экономикой, зависимой от добычи полезных ископаемых, в частности:

в Коми падение таких поступлений составило 50%;

в Оренбургской области – 40%;

в ЯНАО – 39%.

В абсолютных показателях больше всего потеряли бюджеты Тюменской области (минус 70 миллиардов рублей), ЯНАО (53 миллиардов рублей) и ХМАО (35 миллиардов рублей).

Основным источником покрытия дефицита стали остатки временно свободных средств на бюджетных счетах,

– говорится в материале.

Совокупно регионы направили на это почти 1 триллион рублей из ранее накопленных 2,9 триллиона и профинансировали примерно две трети дефицита. Еще около 30% было покрыто за счет привлечения банковских кредитов (449 миллиардов рублей), а остальные – через облигации и другие источники.

В то же время регионы начали сокращать утвержденные на 2026 год бюджеты. Об этом пишет российское СМИ "Осторожно, новости!".

Отмечается, что 2025 год более 70 регионов завершили с большим дефицитом. Власти Приморского края во время заседания 25 февраля сократили бюджет на 2026 год на 3 миллиона.

А в январе Челябинская область также сократила бюджет на 2,2 миллиарда. По официальным данным, параметры бюджета были скорректированы "в связи с уточнением отдельных направлений расходов".

Обратите внимание! Причиной дефицитов стало ухудшение финансовых результатов предприятий и уменьшение поступлений от добычи полезных ископаемых.

