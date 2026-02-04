Что известно о расходах России на войну?

Об этом свидетельствуют данные анализа, который обнародовала Федеральная разведывательная служба Германии (BND).

Читайте также Путин не знает, что делать: какая проблема серьезно обострилась в России из-за войны

Российское толкование "оборонных расходов" значительно отличается от определения НАТО,

– отметили в разведке Германии.

Масштабный анализ бюджетных данных показал, что реальные военные расходы России в последние годы были до 66% больше, чем официально заявлялось. В задекларированные расходы не включались, в частности;

строительные проекты Министерства обороны;

ИТ-проекты военных;

социальные выплаты для военнослужащих.

В 2025 году военные расходы составляли:

примерно половину общего бюджета; около 10% российской экономики.

Заметьте! Отмечается, что эти средства используются не только для войны против Украины, но и для дополнительного наращивания и расширения военных возможностей – в частности вблизи восточного фланга НАТО.

В то же время Центр противодействия дезинформации ранее сообщал, что Владимир Путин подписал федеральный бюджет на 2026 год. В этом бюджете почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок.

Такой бюджет является рекордом со времен СССР. Более того, это прямой сигнал, что мир в планы Москвы на ближайший год не входят.

Кремль переводит страну на "рельсы военного времени", усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией,

– объяснили в ЦПД.

Обратите внимание! Нынешний бюджет демонстрирует, что приоритетом для России остается именно затяжная война против Украины.

Что еще следует знать о влиянии войны на экономику России?