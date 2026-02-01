Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в долгосрочной перспективе российского диктатора может ждать бунт. Между тем объявление принудительной мобилизации может побудить к решительным действиям республики в составе России.

Какая проблема серьезно обострилась в России из-за войны?

Свитан отметил, что сейчас в стране-агрессоре обострилась возможность революции, что прекрасно осознают в Кремле. Российские чиновники фактически поделились – одни хотят продолжения войны, ведь имеют бизнесы, которые напрямую вовлечены в войну, другие же хотят ее завершения.

Для Путина эта проблема очень опасна. Его позиция в Москве и так не устойчива,

– подчеркнул он.

Интересно! Ранее доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий подробнее рассказал, что окружение Путина разделилось на два лагеря с противоположными мнениями – в один входят старые политики, которые грезят победой, к другому – молодые бизнесмены, которые не имеют доходов и осознают катастрофическое положение.

Кроме того, полковник запаса ВСУ отметил, что с этим связан еще один вызов для российского диктатора – мобилизация. Путин не хочет ее объявлять, чтобы еще больше не обострять свое положение, но для этого ему нужно уменьшить потери и, соответственно, темп наступления.

В то же время Свитан добавил, что Украина должна заставить российского диктатора пойти на непопулярные шаги. Например, давить на Москву, в частности атаками, чтобы Путин объявил принудительную мобилизацию. В таком случае республики в составе России могут начать думать о самороспуске.

С какими еще проблемами столкнулся Путин?