Там оккупанты пытаются создать буферную зону и не устают писать о якобы захвате ряда населенных пунктов. Такие данные содержатся в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Какие изменения на фронте?

Боевые действия продолжаются на Севере, в частности российские войска осуществляли атаки на территории Курской и Сумской областей, в частности севернее Сум вблизи Андреевки. В ответ Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления российских дронов в районе Случовска Брянской области, недалеко от международной границы.

Российское командование пытается оттеснить украинские подразделения от границы с Белгородской областью, чтобы сформировать так называемую "буферную зону" и приблизиться к Харькову на расстояние артиллерийского поражения.

Украинские войска достигли тактического успеха на севере Харьковщины, в частности в районе Нестерного. В то же время противник активно атаковал в районах Зеленого, Волчанска, Вильчи, Старицы и ряда других населенных пунктов.

Российские войска активизировали диверсионно-разведывательные действия, пытаясь проникать малыми группами в районы Петропавловки и Купянска-Узлового. По оценкам, эти действия не привели к изменению линии фронта.

Между тем российские военные распространяют противоречивую информацию о якобы захвате отдельных населенных пунктов, что, по их же словам, приводит к серьезным проблемам. Речь идет и о Купянск-Узловой, однако аналитики DeepState уверяют о полном контроле Сил обороны Украины над городом.

В Донецкой области россияне продолжили атаки вокруг Лимана и Славянска, однако без успеха. Украинские подразделения применяют FPV-дроны для патрулирования лесных массивов, в частности Серебрянского леса, с целью выявления российских групп, которые пытаются спрятаться в сложной местности.

В районе Константиновки и Дружковки ситуация остается напряженной. Украинские войска продвинулись севернее Яблоновки, в то же время российские силы осуществили незначительное тактическое продвижение на юго-востоке Константиновки.

Российская армия все реже использует инфильтрационные действия, вместо этого делает ставку на массированные удары управляемыми авиабомбами, артиллерией и дронами по украинской логистике.

Оккупанты достигли тактического продвижения, в частности в районе Мирнограда и вдоль трассы Покровск–Павлоград. В то же время украинские силы сорвали несколько механизированных атак.

Вражеские подразделения смогли незначительно продвинуться на отдельных участках на Юге, однако значительная часть их заявлений о "захвате" населенных пунктов не подтвердилась. Украинское командование сообщает о быстром уничтожении вражеских групп, которые воспользовались непогодой для проникновения в тыл.

Активные боевые действия продолжались, но без изменения линии фронта. Противник осуществлял атаки вблизи Орехова и на левобережье Херсонщины, активно используя FPV-дроны и артиллерию.

Как ВСУ отражают вражеские атаки?