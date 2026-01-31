Такой вывод следует из сравнения спутниковых снимков аэродрома за октябрь 2025 года и январь 2026 года. Об этом пишет телеграм-канал "Стратегическая авиация рф".
Какие изменения произошли на аэродроме в Приморско-Ахтарске?
Ранее на территории аэродрома были 24 небольших гаража, каждый из которых вмещал только два дрона, что ограничивало количество аппаратов, готовых к запуску одновременно.
По состоянию на конец января 2026 года часть старых гаражей расширили, а также построили новые. По меньшей мере в 8 существующих помещениях увеличили вместимость до 5 дронов, еще три гаража возвели с нуля.
Сейчас на объекте есть 16 стандартных гаражей на два беспилотника и 17 увеличенных – на 5.
Кроме этого, продолжается строительство еще десяти больших гаражей.
Увеличение площадок для хранения "Шахедов" в Приморско-Ахтарске / Фото "Стратегическая авиация рф"
Несмотря на расширение инфраструктуры, часть беспилотников остается просто на открытой территории. Вероятно, это дроны, которые уже подготовлены к применению и размещены ближе к пусковым позициям для ударов по Украине.
Зона запусков при этом не претерпела изменений: по-прежнему, на аэродроме зафиксировано восемь стационарных пусковых установок. По предварительным оценкам, во время одной атаки на этой площадке может одновременно находиться и быть готовыми к запуску более 100 ударных дронов. При этом не учтены возможные запасы беспилотников, которые могут храниться в больших авиационных ангарах аэродрома.
Что известно о растущей дроновую угрозу от России?
- Россия начала устанавливать Starlink на ударные дроны, что создает новые вызовы для украинской ПВО. В то же время эту проблему теоретически можно решить. Как пояснил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, Украина уже выстроила масштабную систему противодействия дронам – от мобильных огневых групп и РЭБ до авиации и дронов-перехватчиков. По его словам, обычные средства радиоэлектронной борьбы против Starlink малоэффективны, ведь сигнал трудно заглушить. Поэтому стоит искать другие решения, в частности через международных партнеров обращаться к SpaceX с возможностью временно отключать Starlink на отдельных территориях во время воздушных тревог.
- Россия начала применять новый скоростной ударный дрон "Герань-5" против Украины. Он может стать серьезной угрозой для украинской ПВО, которая уже ослаблена. Его скорость – около 600 километров в час, что значительно быстрее "Герань-3". Есть предположение, что Россия планирует еще больше увеличить дальность дронов, доставляя их в воздухе с пилотируемого самолета.