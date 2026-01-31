Такой вывод следует из сравнения спутниковых снимков аэродрома за октябрь 2025 года и январь 2026 года. Об этом пишет телеграм-канал "Стратегическая авиация рф".

Какие изменения произошли на аэродроме в Приморско-Ахтарске?

Ранее на территории аэродрома были 24 небольших гаража, каждый из которых вмещал только два дрона, что ограничивало количество аппаратов, готовых к запуску одновременно.

По состоянию на конец января 2026 года часть старых гаражей расширили, а также построили новые. По меньшей мере в 8 существующих помещениях увеличили вместимость до 5 дронов, еще три гаража возвели с нуля.

Сейчас на объекте есть 16 стандартных гаражей на два беспилотника и 17 увеличенных – на 5.

Кроме этого, продолжается строительство еще десяти больших гаражей.

Увеличение площадок для хранения "Шахедов" в Приморско-Ахтарске / Фото "Стратегическая авиация рф"

Несмотря на расширение инфраструктуры, часть беспилотников остается просто на открытой территории. Вероятно, это дроны, которые уже подготовлены к применению и размещены ближе к пусковым позициям для ударов по Украине.

Зона запусков при этом не претерпела изменений: по-прежнему, на аэродроме зафиксировано восемь стационарных пусковых установок. По предварительным оценкам, во время одной атаки на этой площадке может одновременно находиться и быть готовыми к запуску более 100 ударных дронов. При этом не учтены возможные запасы беспилотников, которые могут храниться в больших авиационных ангарах аэродрома.

Что известно о растущей дроновую угрозу от России?