Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что Китай проводит военные учения совместно с Россией и КНДР, отрабатывает модель действий в Юго-Восточной Азии, где россияне принимают активное участие в поддержке посягательств Пекина на этот регион, в частности предусматривая возможность проведения операции в отношении Тайваня.
Китайские компоненты в российском оружии: как вести себя Украине?
Россия поддерживает Китай, а он, мотивируя тем, что у него есть бизнес интересы, закупает у нее нефтепродукты. Нефть – один из стратегических ресурсов России для финансирования российской армии. Как отметил генерал армии, от Китая, Индии и ряда других стран Кремль получает десятки миллиардов долларов. Эти деньги россияне направляют как раз на военные нужды.
"Вторая составляющая – это товары, которые используются для формирования систем вооружения, особенно высокоточных. Китай в своих производствах уже имеют чипы, платы, робототехнику различных типов, которые продает вроде бы как гражданские средства, а они четко предусмотрены для военных целей", – подчеркнул Маломуж.
По словам экс-главы СВР, сегодня Китай может похвастаться качественными системами управления, шифрования, наведения. Он отметил, что китайцы теперь имеют высокотехнологичное оружие.
В этой ситуации Китай манипулирует, хитрит. Надо во время обстрелов надо выявлять компоненты запущенных ракет китайского производства, названия конкретных фирм и тогда делать демарш. Лучше делать это оперативным путем, потому что Китай очень больно реагирует на обнародование этого в прессе,
– пояснил Маломуж.
Как отметил генерал армии, необходимо фиксировать случаи использования россиянами в их оружии, не только ракетах, но и дронах китайские запчасти, показывать это на широкую общественность, процессуально документировать эти случаи.
"Китай косвенно поддерживает программы, которые формируют ударные группы по Украине, предоставляет комплектующие для дронов, которыми ежедневно наносят удары, а также компоненты к ракетам. Это производство 2025 – 2026 годов", – озвучил Маломуж.
Бывший руководитель СВР подытожил, что через контрабанду, фирмы-посредники в российских образцах есть запчасти из США, Германии, Великобритании, Италии, Франции, Японии, Южной Кореи, Тайваня. Маломуж отметил, что необходимо документировать это, предъявлять своим партнерам и положить конец этому.
Заметьте! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что в этой ситуации следует внедрять санкции против Китая. Он озвучил, что именно при его содействии Россия нарастила производство ракет и убежден, что Пекин стремится, чтобы российско-украинская война продолжалась дальше.
Как Китай помогает России?
На днях издание The Telegraph сообщило, что именно из Китая в Россию поступают станки с числовым программным управлением и спецоборудование, которые применяются для изготовления "Орешника". Издание подсчитало, что стоимость этих компонентов составляет более 10 миллиардов долларов. Также Москва получает от китайского союзника платы платы памяти для высокоточного оружия и истребителей.
Китай может помогать России совершенствовать "Шахеды". Как пояснил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, речь идет об усовершенствовании управления БпЛА, а для этого используется mesh-связь или прямая с ретрансляторами, или связь со спутником.
В конце декабря 2025 года Зеленский, заслушав доклад от руководителя Службы внешней разведки Иващенко, отметил, что наблюдается увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. Он констатировал, что были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим энергообъектам.