Такий висновок випливає з порівняння супутникових знімків аеродрому за жовтень 2025 року та січень 2026 року. Про це пише телеграм-канал "Стратегічна авіація рф".

Які зміни відбулися на аеродромі у Приморсько-Ахтарську?

Раніше на території аеродрому були 24 невеликі гаражі, кожен із яких вміщував лише два дрони, що обмежувало кількість апаратів, готових до запуску одночасно.

Станом на кінець січня 2026 року частину старих гаражів розширили, а також збудували нові. Щонайменше у 8 існуючих приміщеннях збільшили місткість до 5 дронів, ще три гаражі звели з нуля.

Наразі на об'єкті є 16 стандартних гаражів на два безпілотники та 17 збільшених – на 5.

Окрім цього, триває будівництво ще десяти великих гаражів.

Збільшення майданчиків для зберігання "Шахедів" у Приморсько-Ахтарську / Фото "Стратегічна авіація рф"

Попри розширення інфраструктури, частина безпілотників залишається просто на відкритій території. Ймовірно, це дрони, які вже підготовлені до застосування і розміщені ближче до пускових позицій для ударів по Україні.

Зона запусків при цьому не зазнала змін: як і раніше, на аеродромі зафіксовано вісім стаціонарних пускових установок. За попередніми оцінками, під час однієї атаки на цьому майданчику може одночасно перебувати та бути готовими до запуску понад 100 ударних дронів. При цьому не враховано можливі запаси безпілотників, які можуть зберігатися у великих авіаційних ангарах аеродрому.

Що відомо про зростаючу дронову загрозу від Росії?