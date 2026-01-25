Два таких дрони вже були збиті на початку цього року: один біля Києва, інший – біля Дніпра, пише The Guardian.

Чим небезпечний російський дрон "Герань-5"?

"Герань-5" оснащений китайським турбореактивним двигуном і має довге циліндричне тіло з крильцями. Це відрізняє його від попередніх моделей, які базувалися на дельтаподібному іранському дроні Shahed, та робить його схожим на звичайний літак.

Зі швидкістю близько 600 кілометрів за годину, він значно швидший за попередній реактивний дрон "Герань-3", максимальна швидкість якого не перевищувала 400 кілометрів за годину.

Зростання швидкості російських ударних дронів стає серйозним викликом для українських Сил ППО, адже час для їх знищення скорочується.

"Герань-5" має дальність трохи менше 1 000 кілометрів та переносить 90 кілограмів вибухівки.

Є припущення, що Росія планує ще більше збільшити дальність дронів, доставляючи їх у повітрі з пілотованого літака.

Поява "Герань-5" свідчить про очевидну зміну пріоритетів росіян у війні дронів. Ворог робить ставку не на кількість запущених одночасно безпілотників, а, передусім, фокусується на технологічному розвитку, щоб обійти українську ППО.

Так, росіяни наростили кількість дронів типу "Шахед", оснащених онлайн-камерами та радіомодемами.

Серед інших новинок, про які цього року повідомляла українська розвідка, були дрони "Герань-2", які, ймовірно, обладнали переносними зенітними ракетами для захисту від українських літаків, що намагаються їх збити.

Що відомо про зростання загрози російських дронів?