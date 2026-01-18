Так, уже цьогоріч кількість запущених на Україну ворожих дронів за один день може сягнути 1000 одиниць. Про це інформує 24 Канал із посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю для LB.ua.
Як країна-агресорка нарощуватиме виробництво зброї?
Сирський наголошує, що Україна чітко бачить дії противника та не фіксує жодних підготовчих кроків до переговорів з боку Кремля. Натомість спостерігається зростання інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності наступальних угруповань, а також різке нарощення виробництва ударного озброєння, зокрема ракет і безпілотників.
Зверніть увагу! Уже зараз, за його даними, Росія щодня виготовляє понад 400 дронів типу "Шахед" у різних модифікаціях, і це не межа.
Відповідаючи на уточнення щодо планів ворога, головнокомандувач зазначив, що в перспективі росіяни хочуть вийти на рівень застосування до тисячі дронів на добу.
До речі, російська армія почала використовувати ударний безпілотник "Герань-5", який був спеціально модифікований для протидії українським дронам-перехоплювачам і авіації.
У зв’язку з цим ключове завдання України полягає в тому, щоби зірвати ці наміри, завдати противнику максимальних втрат і змусити його відмовитися від активної фази війни.
Як підсумував Сирський, лише сильна позиція на полі бою може створити реальні умови для переговорів, адже з тими, хто демонструє слабкість, ніхто не сідає за стіл перемовин.
Що ще сказав Сирський стосовно війни?
Головнокомандувач переконаний, що у 2026 році Україна має шанс досягти стратегічного зламу у війні, якщо зможе випередити Росію в технологічному розвитку та суттєво наростити власне оборонне виробництво.
Ключову роль у цьому, за його словами, відіграватимуть новітні зразки озброєння, а також активне впровадження рішень на основі штучного інтелекту.
Водночас Олександр Сирський зазначає, що держава-агресор у 2026 році розраховує поповнити свої війська приблизно 409 тисячами нових військовослужбовців.
Попри це, українське командування планує діяти проактивно: Сирський наголосив, що наступного року ЗСУ готують проведення наступальних дій з метою збереження та утримання оперативної ініціативи на фронті.