Так, уже цьогоріч кількість запущених на Україну ворожих дронів за один день може сягнути 1000 одиниць. Про це інформує 24 Канал із посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю для LB.ua.

Як країна-агресорка нарощуватиме виробництво зброї?

Сирський наголошує, що Україна чітко бачить дії противника та не фіксує жодних підготовчих кроків до переговорів з боку Кремля. Натомість спостерігається зростання інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності наступальних угруповань, а також різке нарощення виробництва ударного озброєння, зокрема ракет і безпілотників.

Зверніть увагу! Уже зараз, за його даними, Росія щодня виготовляє понад 400 дронів типу "Шахед" у різних модифікаціях, і це не межа.

Відповідаючи на уточнення щодо планів ворога, головнокомандувач зазначив, що в перспективі росіяни хочуть вийти на рівень застосування до тисячі дронів на добу.

До речі, російська армія почала використовувати ударний безпілотник "Герань-5", який був спеціально модифікований для протидії українським дронам-перехоплювачам і авіації.

У зв’язку з цим ключове завдання України полягає в тому, щоби зірвати ці наміри, завдати противнику максимальних втрат і змусити його відмовитися від активної фази війни.

Як підсумував Сирський, лише сильна позиція на полі бою може створити реальні умови для переговорів, адже з тими, хто демонструє слабкість, ніхто не сідає за стіл перемовин.

