Для виробництва нової модифікації безпілотників у Росії працює окрема лінія. Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Що відомо про удосконалення російських дронів?

За даними ГУР, "Герань-5" несе боєголовку вагою близько 90 кілограмів і має заявлену дальність польоту близько 1000 кілометрів.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що для виробництва нової модифікації Росія відкрила окрему лінію на базі іранських технологій. При цьому поки невідомо, чи розташоване виробництво в Татарстані, де випускають інші "Герані".

За даними ГУР, окупанти працюють над запуском "Герань-5" із літаків, зокрема зі штурмовиків Су-25, та оснащенням дронів ракетами класу "повітря-повітря" Р-73.

У ISW застерегли, що модифікація дронів "Шахед" і "Герань" для ударів по українських засобах ППО потенційно збільшує шкоду від серійних атак Росії на тлі продовження українських інновацій у сфері протиповітряної оборони.

Коли вперше росіяни застосували "Герань-5"?