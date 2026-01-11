Такий дрон можуть скидати з літаків Су-25, або ж оснащувати його ракетами Р-73. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дані Головного управління розвідки МО України.

Читайте також Проєкт "Фламінго": як Україна створює власну зброю для ударів углиб Росії

Що відомо про Герань-5?

Попри віднесення до сімейства "Герань", новий апарат суттєво відрізняється від попередніх російських копій "Шахедів" із компоновкою "літаюче крило". Так, "Герань-5" має класичну аеродинамічну схему, оснащена реактивним двигуном і за своїми характеристиками фактично відповідає крилатій ракеті.

За наявними даними, дальність ураження становить близько 1000 кілометрів, маса бойової частини приблизно 90 кілограмів. Довжина виробу сягає орієнтовно 6 метрів, а розмах крил – до 5,5 метра.



Модель БпЛА "Герань-5" / Ілюстративне зображення ГУР

Спільною рисою з попередніми "Геранями" є широка уніфікація компонентів. Зокрема, у "Герань-5" використано реактивний двигун серії Telefly китайського виробництва, подібні агрегати вже фіксувалися на дроні "Герань-3", до того ж вони доступні на цивільному ринку. Конкретна модифікація двигуна не уточнюється, однак зазначається, що вона має підвищену тягу.

Серед іншого обладнання – 12-канальна супутникова навігаційна система "Комета", трекер на базі Raspberry Pi та модулі зв'язку 3G/4G.

У ГУР також зазначають, що конструкція нового апарата має схожість з іранським безпілотником Karrar, який фактично є дроном-перехоплювачем. У 2023 році під час випробувань цей іранський БПЛА, озброєний ракетою AD-08 від ЗРК Majid, знищив повітряну ціль.

Зауважте! За інформацією розвідки, Росія опрацьовує можливість оснащення "Герань-5" ракетами "повітря-повітря" Р-73, що створює додаткові ризики для української авіації. Раніше окупанти вже експериментували з установкою ракет Р-60 і навіть ПЗРК "Верба" на свої дрони типу Shahed.

Окрім цього, розглядається варіант запуску "Герань-5" з авіаційних платформ, зокрема зі штурмовиків Су-25, що потенційно дозволить збільшити дальність застосування цього озброєння.

Яке ще озброєння росіян тероризує Україну?