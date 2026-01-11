Такий дрон можуть скидати з літаків Су-25, або ж оснащувати його ракетами Р-73. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дані Головного управління розвідки МО України.
Що відомо про Герань-5?
Попри віднесення до сімейства "Герань", новий апарат суттєво відрізняється від попередніх російських копій "Шахедів" із компоновкою "літаюче крило". Так, "Герань-5" має класичну аеродинамічну схему, оснащена реактивним двигуном і за своїми характеристиками фактично відповідає крилатій ракеті.
За наявними даними, дальність ураження становить близько 1000 кілометрів, маса бойової частини приблизно 90 кілограмів. Довжина виробу сягає орієнтовно 6 метрів, а розмах крил – до 5,5 метра.
Модель БпЛА "Герань-5" / Ілюстративне зображення ГУР
Спільною рисою з попередніми "Геранями" є широка уніфікація компонентів. Зокрема, у "Герань-5" використано реактивний двигун серії Telefly китайського виробництва, подібні агрегати вже фіксувалися на дроні "Герань-3", до того ж вони доступні на цивільному ринку. Конкретна модифікація двигуна не уточнюється, однак зазначається, що вона має підвищену тягу.
Серед іншого обладнання – 12-канальна супутникова навігаційна система "Комета", трекер на базі Raspberry Pi та модулі зв'язку 3G/4G.
У ГУР також зазначають, що конструкція нового апарата має схожість з іранським безпілотником Karrar, який фактично є дроном-перехоплювачем. У 2023 році під час випробувань цей іранський БПЛА, озброєний ракетою AD-08 від ЗРК Majid, знищив повітряну ціль.
Зауважте! За інформацією розвідки, Росія опрацьовує можливість оснащення "Герань-5" ракетами "повітря-повітря" Р-73, що створює додаткові ризики для української авіації. Раніше окупанти вже експериментували з установкою ракет Р-60 і навіть ПЗРК "Верба" на свої дрони типу Shahed.
Окрім цього, розглядається варіант запуску "Герань-5" з авіаційних платформ, зокрема зі штурмовиків Су-25, що потенційно дозволить збільшити дальність застосування цього озброєння.
Яке ще озброєння росіян тероризує Україну?
Нещодавно ГУР повідомило про широке використання іноземного обладнання у виробництві російських універсальних модулів планування і корекції (УМПК), ракет та артилерійських боєприпасів. Зокрема, на російських підприємствах застосовують верстати японської Okuma, китайської Hision, тайванської AKIRA SEIKI та інших виробників.
Росія, окрім того, постійно посилює бойові можливості "Шахедів", зокрема завдяки використанню mesh-модемів для ретрансляції сигналу, що дозволяє дронам виявляти роботу ППО та атакувати мобільні вогневі групи.
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, наголосив, що китайські технології відіграють ключову роль у розвитку засобів радіоелектронної розвідки, РЕБ, безпілотних систем і запасних частин російського озброєння.