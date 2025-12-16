Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що уже відомо про дрони зі збільшеною бойовою частиною. А також про "Шахеди" з mesh-модемами.
Як Росія змінила свої безпілотники?
Ворог уже використовував "Шахеди" з подвоєними бойовими частинами. Вони важили 90 кілограмів. Зараз є повідомлення про дві бойові частини по 45 – 50 кілограмів, які поміщають у дрон. Це говорить про швидкість та збільшення виробництва.
Щодо mesh-мережі, то її росіяни відпрацьовували й тестували уже давно. Вона дозволяє створювати динамічну ланцюгову ретрансляцію. Тобто кожен безпілотник з таким mesh-модемом є одночасно ретранслятором для інших – і споживачем, і передавачем інформації.
Це працює як звичайний інтернет. Ми розуміємо, що всі "пакети" можуть працювати за різними каналами й кожний вузол не є критичним для функціонування мережі. Те саме утворюється у повітрі. Умовно летить сотня "Шахедів", якщо на кожному з них є mesh-модем, то кожен є вузлом ретрансляції,
– пояснив Олег Катков.
Ці mesh-модеми працюють на різних частотах, мають дальність зв'язку у десятки кілометрів та цифровий зв'язок, який є захищеним. Для того, щоб їх "подавити" потрібна системна робота.
Які нові можливості отримав ворог?
Тепер росіяни отримали можливість керувати "Шахедами". Мовиться не про перепрограмування, нові координати, а саме про високошвидкісний канал передачі даних. Так ворог може керувати як FPV-дронами, так і бачити як працює система протиповітряної оборони.
"Уже є випадки коли "Шахед" атакує мобільні вогневі групи. І це вже не поодинокі експерименти, а серійне рішення. Це дуже велика проблема, якій чомусь приділяють мало уваги, принаймні у публічній площині", – наголосив Олег Катков.
До слова! Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважував, що таких безпілотників ставатиме тільки більше. Невдовзі їх можуть оснащувати системою Штучного інтелекту й керування роєм.
Загроза абсолютно зрозуміла, бо так ворог може доводити свої дрони до цілі, на них менше впливає РЕБ. Тому з цим потрібно активно боротися.
Що відомо про вдосконалені російській дрони?
- Ворог неодноразово модернізував "Шахеди". Тепер стало відомо, що є безпілотник з подвійною бойовою частиною. Її вага сягає 100 кілограмів. До того ж військові публікують відео на яких дрони приземляються на дорогу або "стрибають" по воді.
- На фронті росіяни використали дрон "Молнія" з підпалювальною сумішшю. Безпілотник був оснащений спеціальним контейнером, з якого висипалася небезпечна речовина. Ймовірно, так хотіли призвести до пожежі або протидіяти антидроновим тунелям.
- Крім цього, на початку грудня 2025 року Росія вперше встановила на дрон радянську ракету Р-60. Вона може вражати легкомоторні літаки, вертольоти. Втім поки невідомо як передаватиметься інформація для такого "Шахеда".