Профільний портал The War Zone стверджує, що це стало першим у світі успішним застосуванням підводного безпілотного апарата як протикорабельної зброї, пише 24 Канал.

Аналітики зазначають, що задля виконання місії з ураження російської субмарини, підводний безпілотний дрон зміг непомітно подолати "переповнену гавань та завдати удару по конкретному судну". Водночас видання зазначає, що не може незалежно підтвердити застосування апарата, проте СБУ вже підтвердила можливість такого ураження.

Експерти відзначають, що удар по підводному човну в Новоросійську, ймовірно, є результатом багаторічної розробки України у сфері безпілотників та ще раз підтверджує, що країна лідирує у впровадженні інноваційних технологій дронової війни.

Про підводний апарат Sub Sea Baby відомо досить небагато, однак автори порталу підкреслюють, що він відрізняється від надводних дронів СБУ Sea Baby, які раніше вже завдавали значної шкоди російському флоту.

The War Zone підкреслюють, що впродовж 4 років повномасштабної війни Україна демонструє передові позиції у розробці підводних безпілотників, зокрема мовиться про "Марічка" і "Толока".

Здатність працювати під водою не лише значно допомагає уникнути виявлення та знищення (морських дронів – 24 Канал), але й потенційно може послабити деякі з оборонних бар'єрів, які Росія вже звела навколо портів внаслідок кампанії ударів України з використанням надводних дронів,

– додають експерти.

За даними порталу, через атаки українських надводних човнів на російські військові об'єкти в Криму та на Керченському мосту, Чорноморський флот Росії відступив з півострова до Новоросійська.

Нині США, Китай та низка інших провідних країн активно працюють над створенням власних підводних безпілотних апаратів для виконання місій, схожих на українську атаку на підводний човен у Новоросійську. Такі дрони можуть знищувати кораблі та інші цілі на великій відстані, їх можна запускати з підводних човнів або зі спеціальних кораблів, що збільшує дальність дії. Крім ударів, такі безпілотники можна використовувати для розвідки, мінування чи інших завдань.

У СБУ заявили, що внаслідок атаки на підводний човен класу "Improved Kilo" "судно зазнало критичних пошкоджень і було фактично виведене з ладу". Відомо, що на борту субмарини було чотири пускові установки для крилатих ракет "Калібр", які ворог регулярно використовує для обстрілу українських міст.

Офіцер ВМС Росії зазначив, що пошкоджений підводний човен, який знищили українські дрони, входить до шести модернізованих субмарин класу Kilo, що перебувають на службі Чорноморського флоту Росії.

Видання стверджує, що цей випадок став другим, коли Україна завдала удару по підводному човну класу "Improved Kilo". У вересні 2023 року під час комбінованої атаки ракетами та надводними безпілотними кораблями був серйозно пошкоджений "Ростов-на-Дону" в Севастополі. Пізніше Україна підтвердила знищення цієї субмарини.

Попри те, що більшість характеристик підводних човнів Sub Sea Baby досі невідомі, сама можливість їхнього ефективного бойового застосування суттєво підвищує загрозу для російських кораблів. TWZ зазначає, що раніше Новоросійськ вважався відносно захищеною гаванню для Чорноморського флору Росії, однак там уже фіксувались атаки повітряних та морських дронів. Втім, використання Україною підводних безпілотників для ураження суден безпосередньо в порту докорінно змінює уявлення про рівень безпеки цієї бази. Ймовірно, Кремлю доведеться переглянути систему оборони в акваторії великого порту на північному сході Чорного моря.

Що відомо про операцію ЗСУ зі знищення російської субмарини?