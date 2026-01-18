Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сирського.

Що сказав Сирський про мобілізацію?

За словами головкома, зараз набагато кращі показники, аніж сім місяців тому.

Сирський розповів, що покращилися робота територіальних центрів комплектування, ставлення командирів, робота всіх складових Сил оборони в плані забезпечення процесу комплектування частин і роботи з людьми.

Щодо проблем, то головком підкреслив: вони передусім з'являються "там, де до людей, які мобілізуються, немає нормального людського ставлення".

Все, що стосується комплектування, мобілізації, – дуже чутлива проблема для будь-яких Збройних сил. Це тема, в якій не можна оперувати просто цифрами. Тому що певною мірою це впливає і на боєздатність військ, і на рівень обізнаності ворога, тому що всі стежать за мобілізацією, результатами мобілізації, наслідками. Проблеми мобілізації ворог використовує під час своєї інформаційної війни, і, на жаль, інколи має успіх,

– висловився він.

Зараз держава має стабільні показники в отриманні тієї кількості особового складу, яку "планували, наприклад, на місяць".

Ще одним важливим напрямком є зменшення рівня СЗЧ. Якщо менше людей самовільно залишатимуть частини, це дасть "можливість додаткового отримання військовослужбовців і зменшення навантаження в плані мобілізації".

Також Сирський погодився: кращі показники мають бригади, які активно розвивають напрямок рекрутингу.

Головком упевнений, що інформаційна кампанія повинна сприяти проведенню мобілізації і підвищенню престижу Збройних сил.

У нас чомусь не висвітлюють те, що ми утримали Куп'янськ, звільнили його, знищили величезну кількість ворогів там. Ми зірвали їхні наступальні кампанії. 17 місяців утримуємо Покровсько-Мирноградську агломерацію – з вересня позаминулого року. Але постійно йде якась викривлена інформація,

– нарікає Сирський на ЗМІ.

