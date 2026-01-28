Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що Україна фактично розбудувала величезну систему ППО, аби боротися проти російських безпілотників. Сюди входять і мобільні вогневі групи, і дрони-перехоплювачі, і літаки, і вертольоти тощо.

Як протидіяти "Шахедам" зі Starlink?

За словами Нарожного, ймовірно, найефективнішим засобом протидії є засоби РЕБ. Однак проблема в тому, що сигнал системи Starlink не вдається заглушити у такий спосіб. Тому потрібно шукати інші варіанти.

Варто було б звернутися до самої компанії SpaceX та Ілона Маска, який є її власником. Теоретично вони можуть вимикати ці системи.

Можна було б через міжнародних партнерів звернути до SpaceX, аби там вимикали Starlink на певній території під час повітряних тривог,

– зазначив Нарожний.

Загроза від російських безпілотників