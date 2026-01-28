Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Украина фактически построила огромную систему ПВО, чтобы бороться против российских беспилотников. Сюда входят и мобильные огневые группы, и дроны-перехватчики, и самолеты, и вертолеты и т.п.

Как противодействовать "Шахедам" со Starlink?

По словам Нарожного, вероятно, самым эффективным средством противодействия являются средства РЭБ. Однако проблема в том, что сигнал системы Starlink не удается заглушить таким образом. Поэтому нужно искать другие варианты.

Стоило бы обратиться к самой компании SpaceX и Илону Маску, который является ее владельцем. Теоретически они могут выключать эти системы.

Можно было бы через международных партнеров обратиться к SpaceX, чтобы там выключали Starlink на определенной территории во время воздушных тревог,

– отметил Нарожный.

Обратите внимание! Российский беспилотник, которым управляли через Starlink, недавно долетел аж до Днепра.

Угроза от российских беспилотников