Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Украина фактически построила огромную систему ПВО, чтобы бороться против российских беспилотников. Сюда входят и мобильные огневые группы, и дроны-перехватчики, и самолеты, и вертолеты и т.п.
Как противодействовать "Шахедам" со Starlink?
По словам Нарожного, вероятно, самым эффективным средством противодействия являются средства РЭБ. Однако проблема в том, что сигнал системы Starlink не удается заглушить таким образом. Поэтому нужно искать другие варианты.
Стоило бы обратиться к самой компании SpaceX и Илону Маску, который является ее владельцем. Теоретически они могут выключать эти системы.
Можно было бы через международных партнеров обратиться к SpaceX, чтобы там выключали Starlink на определенной территории во время воздушных тревог,
– отметил Нарожный.
Российский беспилотник, которым управляли через Starlink, недавно долетел аж до Днепра.
Угроза от российских беспилотников
- 24 января российские оккупанты ударили "Шахедами" в районе Кропивницкого. Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что враг использовал Starlink, чтобы управлять дроном. Об этом свидетельствует несколько деталей.
- Журналисты рассказали, каким образом России удается массово оснащать свои беспилотники системами Starlink. Уже сейчас были сообщения, что их зафиксировали на трех типах дронов.
- Враг применяет схемы параллельного импорта через третьи страны. Терминалы активируют через иностранные аккаунты.