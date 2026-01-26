О вражеских дронах рассказал советник министра обороны Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш".
Что известно о вражеских дронах, управляемые через Starlink?
Сергей "Флеш" сообщил, что в Днепре зафиксировали вражеский дрон, управляемый через Starlink. Говорится о БпЛА БМ-35.
Советник министра обороны распространил фото сбитого БпЛА / Фото "Флеша"
Он пояснил, что в отличие от "Молнии", этот БпЛА "топливный" и может летать до 500 километров. "Тема Старлинка у врага становится все более актуальной", – резюмировал "Флеш".
Россия использовала дрон, управляемый через Starlink, впервые: что известно?
Напомним, недавно советник министра обороны вспомнил об ударе по Кропивницкому 24 января. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. В 11:32 была информация о дронах со стороны Днепропетровщины, в 12:07 сообщили о беспилотниках возле Кропивницкого.
"На изображении видим автозахват цели и ручное наведение по изображению. Но поблизости не было никаких БпЛА для создания МЭШ радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение "Шахедов" на Старлинке", – прокомментировал он опубликованное видео.