О вражеских дронах рассказал советник министра обороны Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш".

Что известно о вражеских дронах, управляемые через Starlink?

Сергей "Флеш" сообщил, что в Днепре зафиксировали вражеский дрон, управляемый через Starlink. Говорится о БпЛА БМ-35.

Советник министра обороны распространил фото сбитого БпЛА / Фото "Флеша"

Он пояснил, что в отличие от "Молнии", этот БпЛА "топливный" и может летать до 500 километров. "Тема Старлинка у врага становится все более актуальной", – резюмировал "Флеш".

Россия использовала дрон, управляемый через Starlink, впервые: что известно?