Вражеские дроны днем 26 января более 4 часов проводили активную разведку Киева и области, а 27 января "Шахед" с онлайн-управлением атаковал пассажирский поезд "Барвенково – Львов – Чоп". Специально для 24 Канала эксперты оценили угрозу от модернизированных "Шахедов" и объяснили, как этому противодействовать.

Что известно о новой модернизации "Шахедов"?

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп предположил, что россияне покупают Starlink по коммерческим полуподпольным схемам. К тому же огромные количества здесь и не нужны.

"С одной стороны, печальный факт, но с другой – неизбежный, учитывая глобальные возможности, которые есть сегодня в мире", – заметил военный обозреватель.

Благодаря Starlink у россиян появилась возможность превращать "Шахеды" в классический барражирующий боеприпас, который имеет связь с оператором. Подобное вооружение не новинка, оно давно существует. Далеко непросто создать боеприпасы такого типа и достаточно дорого.

Сегодня "Шахеды" могут осуществлять разведку, увидеть цель и атаковать ее с большой точность. Это серьезная проблема, которая требует решения. Для этого нужна маскировка, системы ПВО, пассивная защита объектов, чтобы удар БПЛА был менее эффективным,

– добавил Шарп.

По его словам, не стоит забывать, что россияне не сидят, сложа руки, они учатся. Всегда надо пытаться предусмотреть, куда противник пойдет и пытаться опередить его на полшага.

Как противодействовать дронам со Starlink?

Проблема в том, что для противодействия "Шахедам" Украина построила многоуровневую систему ПВО: мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, самолеты, вертолеты и тому подобное. Однако одно из самых эффективных средств – радиоэлектронная борьба, которая приглушает систему спутниковой навигации.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что россияне знают об эффективности украинских систем РЭБ, поэтому делают попытку обойти их с помощью так называемых "старлинколетов".

Это не их изобретение, ведь морские дроны со Starlink на борту Украина использует уже давно,

– сказал Нарожный.

Сейчас встал вопрос, как этому противодействовать и остановить. Средства РЭБ на Starlink не влияют. Технология построена так, что заглушить РЭБ его невозможно. Один из вариантов взаимодействие с компанией SpaceX, которая производит эти платформы. Например, чтобы во время тревоги можно было выключить Starlink на конкретной территории.

Кроме этого, надо детально выяснить, каким образом россияне получают доступ. Ведь Starlink регистрируется на конкретное физическое лицо. В Украине, к примеру, получить подписку на компанию нереально.

Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что россияне не смогут поставить Starlink на все "Шахеды". Все-таки система недешевая. К тому же оборудование Starlink потребует уменьшения боевой части или резкого уменьшения дальности.

Кроме того, россияне все время пытались нарастить производство. Сейчас оно не увеличивается, ведь противник пытается улучшить качество, но это очень бьет по цене.

Надо оперативно договариваться с компанией SpaceX о локальном отключении спутниковой связи во время массированных атак. В таком случае отключение мобильной связи не поможет.

Могут ли россияне круглосуточно атаковать беспилотниками?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что Россия активно наращивает производство ударных беспилотников, стремясь сделать так, чтобы воздушная тревога в Украине продолжалась фактически непрерывно – 24 на 7.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже озвучивал данные о масштабах российского производства дронов. Сейчас в России ежедневно изготавливают более 400 беспилотников типа "Шахед" различных модификаций.

По словам Жмайло, противник намерен регулярно запускать до тысячи таких дронов в пределах одной воздушной атаки. Впрочем, пока достичь этого уровня им не удается из-за ограниченных ресурсов.

В частности, России не хватает стационарных пусковых площадок, а также недостаточно развернуты мобильные пусковые установки, из которых "Шахеды" запускают с пикапов или грузовиков,

– отметил эксперт.

Кроме того, появлялась информация об увеличении производства ракет при содействии Китая: речь идет о поставках оборудования, технологий и привлечении специалистов для оптимизации производственных процессов.

По мнению Жмайло, враг пытается перейти к режиму постоянной воздушной тревоги, не прекращая атак. Однако реализовать этот замысел им мешает недостаток необходимых возможностей.

Какие последствия модернизации "Шахедов"?