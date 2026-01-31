Все благодаря работе Сил обороны Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Где и какие потери понесли россияне?
Силы обороны Украины 29 января обнаружили и успешно поразили российский ЗРК "Оса" вблизи Семеновки на временно оккупированной территории Запорожской области.
Военные подтверждают, что было прямое попадание в цель. ️
Справочно. ЗРК "Оса" – это мобильная система ПВО малого радиуса действия для защиты военных подразделений и стратегических объектов России от ударов авиации, крылатых ракет и БпЛА.
Поражение ЗРК "Оса": смотрите видео
Также на ВОТ Запорожье наши военные ударили по важным логистическим объектам оккупантов.
В частности, под прицелом оказался:
- ремонтное подразделение отдельной бригады специального назначения россиян вблизи Токмака,
- склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка возле Охримовки,
- объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии под Кирилловкой.
Там потери оккупантов уточняются.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!
– отметили в Генштабе.
Другие потери России
Силы обороны Украины попали по российской РЛС "Небо-СВУ" в Луганской области. Также были поражены пункты управления БпЛА и другие объекты на временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.
С началом 2026 года усилились удары по российским тылам благодаря увеличению арсенала HIMARS, дальнобойных дронов и других систем поражения. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что уничтожение тыловой инфраструктуры врага на глубину до 70 километров – ключевой фактор сдерживания наступления.
Что касается живой силы, то с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже около 1,2 миллиона своих солдат. В Euronews отмечают, что армия оккупантов продвигается медленно, а сама Россия теряет экономическую мощь.