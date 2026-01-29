Речь идет об ударах по вражеской радиолокационной станции, нескольких пунктах управления БпЛА и склада боеприпасов. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ.

Что поразили Силы обороны на ВОТ?

Как сообщили в Генштабе ВСУ, для снижения возможностей ПВО российской армии, Силы обороны поразили РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".

Объект располагался вблизи временно оккупированной Лимаровки, Луганщина. Отмечается, что такая станция стоит около 100 миллионов долларов США.

Также под ударом украинских военных был ряд вражеских пунктов управления дронами.

В частности, поражения российских объектов зафиксировали возле населенных пунктов Сладкое, Равнополье и Новогригорьевка в Запорожье. Еще один такой пункт, по данным командования, поразили в районе Подстепного на ВОТ Херсонщины.

Кроме этого, Силы обороны заявили, что ударили по складу боеприпасов у временно оккупированной Васильевки в Запорожской области.

Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются,

– добавили в Генштабе ВСУ.

Другие недавние потери России