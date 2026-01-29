укррус
24 онлайн
24 Канал Новости Украины "Минус" самолет, ПВО и сотни оккупантов: потери России по состоянию на 29 января
view count
time for reading11 мин

"Минус" самолет, ПВО и сотни оккупантов: потери России по состоянию на 29 января

София Рожик
Основные тезисы
  • ВСУ ликвидировали 830 российских военных за последние сутки.
  • Россия также потеряла 1 свой самолет.
потери России по состоянию на 29 января - 24 Канал
Потери России / Фото Генштаба

Россия продолжает неустанно терять своих военных и технику. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 830 оккупантов.

В целом армия страны-террористки уменьшились уже на 1 237 400 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Антирекорд со времен Второй мировой войны: Россия несет масштабные потери в Украине, – Euronews

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:

  • личного состава – около 1 237 400 (+830) человек;
  • танков – 11 613 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 965 (+7);
  • артиллерийских систем – 36 733 (+20);
  • РСЗО – 1 629 (+0);
  • средств ПВО – 1 288 (+2);
  • самолетов – 435 (+1);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 118 679 (+955);
  • крылатых ракет – 4 205 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76 190 (+88);
  • специальной техники – 4 053 (+0).

Потери России
Потери россиян на 29 января / Инфографика Генштаба

Потери России: последние новости