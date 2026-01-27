Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Смотрите также Десятки единиц техники и сотни солдат: потери врага на 27 января
Что известно о поражении российской техники?
В ночь на 27 января Силы обороны нанесли удар по объекту противовоздушной обороны врага вблизи поселка Кача на временно оккупированной территории Крыма.
По данным Генштаба, был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".
Масштабы ущерба пока уточняются.
Известно, что этот ЗРК относится к всепогодным боевым системам и может работать в различных условиях. Система имеет хорошую проходимость, мощное вооружение и отличается минимальным временем реакции от обнаружения цели до ее поражения.
Напомним, в ноябре 2025 года и январе 2026 года Силы обороны уже наносили удары по ЗРК "Тор-М2". Уничтожение таких комплексов значительно ослабляет вражескую ПВО.
Какие потери несет Россия в войне против Украины?
Владимир Зеленский сообщил, что за декабрь 2025 года Силы обороны ликвидировали 35 тысяч оккупантов. В то же время он провел интересную историческую параллель, мол, количество ликвидированных захватчиков на фронтах российско-украинской войны за месяц вдвое больше, чем потери Советского Союза в войне в Афганистане.
4 января украинские беспилотники атаковали завод "Энергия" в Ельце Липецкой области России. Спутниковые кадры свидетельствуют о 5 прямых попаданиях в объект. В результате удара одно помещение разрушено до основания.
Операторы беспилотников полка "Рейд" успешно поразили и уничтожили редкую станцию радиотехнической разведки "Артикул-С", которую противник применял в боевых действиях.