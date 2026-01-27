Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери врага по состоянию на 27 января?
С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:
- личного состава – около 1 235 880 (+820) человек;
- танков – 11 609 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 954 (+3);
- артиллерийских систем – 36 691 (+47);
- РСЗО – 1628 (+2);
- средств ПВО – 1286 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 116 712 (+899);
- крылатых ракет – 4205 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 025 (+119);
- специальной техники – 4051 (+0).
Потери россиян на 27 января / Инфографика Генштаба
Россия имеет колоссальные потери: последние новости
Президент Владимир Зеленский отметил, что в войне против Украины Россия за месяц потеряла вдвое больше людей, чем Советский Союз во время войны в Афганистане. Так за декабрь убитыми и ранеными были 35 тысяч оккупантов, за что глава государства поблагодарил военных.
Недавно украинские защитники с помощью дронов и артиллерии остановили продвижение российской группы в Покровске. Ранения получили трое оккупантов.
Генерал армии Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил необходимость системных ударов по российской армии. По его словам, под атакой должны быть не только места дисклокации личного состава противника, но и другие цели.