Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери врага по состоянию на 27 января?

С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:

  • личного состава – около 1 235 880 (+820) человек;
  • танков – 11 609 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 954 (+3);
  • артиллерийских систем – 36 691 (+47);
  • РСЗО – 1628 (+2);
  • средств ПВО – 1286 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 116 712 (+899);
  • крылатых ракет – 4205 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76 025 (+119);
  • специальной техники – 4051 (+0).

Потери России на 27 января 2026 года
Потери россиян на 27 января / Инфографика Генштаба

Россия имеет колоссальные потери: последние новости

  • Президент Владимир Зеленский отметил, что в войне против Украины Россия за месяц потеряла вдвое больше людей, чем Советский Союз во время войны в Афганистане. Так за декабрь убитыми и ранеными были 35 тысяч оккупантов, за что глава государства поблагодарил военных.

  • Недавно украинские защитники с помощью дронов и артиллерии остановили продвижение российской группы в Покровске. Ранения получили трое оккупантов.

  • Генерал армии Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил необходимость системных ударов по российской армии. По его словам, под атакой должны быть не только места дисклокации личного состава противника, но и другие цели.