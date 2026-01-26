Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Что известно о Джоне Патрике?

По данным ГУР, иностранец проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии России.

Как и многие другие иностранные наемники, Патрик погиб во время "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района Донецкой области. При себе захватчик имел только оружие, боекомплект и клочок бумаги с номером подразделения, телефоном и именем командира. Русского языка он не знал.

По данным, которые изъяли из электронных устройств филиппинца, его базовая подготовка длилась всего неделю, после чего Патрика без промедлений отправили на передовую. Он получил ранения и медленно умирал в лесополосе, ведь никакой эвакуации не предусматривалось.



Силы обороны ликвидировали наемника с Филиппин / Фото ГУР

Разведка отмечает, что Россия масштабирует преступную практику привлечения иностранных граждан и трудовых мигрантов в ряды вооруженных сил путем обмана или давления – иностранцам предлагают службу в тылу или угрожают проблемами с полицией.

ГУР предостерегает иностранных граждан от поездок в Россию и любой работы на ее территории, особенно – нелегальной, ведь поездка в страну-агрессора – это реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса на жизнь.

Кто еще из иностранцев погиб, воюя за Россию?