Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Що відомо про Джона Патріка?

За даними ГУР, іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Росії.

Як і багато інших іноземних найманців, Патрік загинув під час "м’ясного штурму" у районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донецької області. При собі загарбник мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном і ім’ям командира. Російської мови він не знав.

За даними, які вилучили з електронних пристроїв філіппінця, його базова підготовка тривала лише тиждень, після чого Патріка без зволікань відправили на передову. Він отримав поранення й повільно помирав у лісосмузі, адже ніякої евакуації не передбачалось.



Сили оборони ліквідували найманця з Філіппін / Фото ГУР

Розвідка зазначає, що Росія масштабує злочинну практику залучення іноземних громадян та трудових мігрантів до лав збройних сил шляхом обману або тиску – іноземцям пропонують службу в тилу або ж погрожують проблемами з поліцією.

ГУР застерігає іноземних громадян від поїздок до Росії та будь-якої роботи на її території, особливо – нелегальної, адже поїздка до країни-агресорки – це реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки та шансу на життя.

