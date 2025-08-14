Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

З яких країн найбільше полонених в Україні, окрім Росії?

Інформацію щодо кількості ворожих полонених в Україні з 32-х країн світу, окрім Росії, надав журналістам у відповіді на запит Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За даними Коордштабу, на першому місці за кількістю полонених після росіян йде – Узбекистан, на другому – Таджикистан. Також серед лідерів такі країни, як Непал, Білорусь, Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен.

У Координаційному штабі наголошують, що полонених іноземців з кожним роком більшає. Причиною цього є той факт, що більше іноземців почали підписувати контракти з ворожою армією, ніж у минулі роки. Тому, відповідно, більше таких громадян опиняється в українському полоні.

Де утримують таких військовополонених?

Журналісти "Слідства.Інфо" поспілкувалися з військовополоненим, який має громадянство Республіки Білорусь.

Миколі Журавльову 43 роки, з них більш як 10 він прожив у Росії, де працював різноробом на будівництві. У лютому 2025 року Журавльов вирішив підписати контракт, бо "вважає себе патріотом як Росії, так і Білорусі". Окрім того, він хотів заробити більше грошей.

За словами білоруса, навчання з ним проходили зі мною не тільки росіяни, а були також люди з громадянством Узбекистану, Дагестану, Казахстану.

Увесь "Радянський Союз" зібрався, якщо так розібратися. Різних націй вистачає,

– сказав Журавльов.

Після 18 днів навчання білоруса відправили на Куп'янський напрямок, як сам чоловік каже, "тримати оборону". Через місяць його взяли до полону.

Нині Микола Журавльов перебуває в одному з таборів для полонених на Заході України. За місяць роботи у таборі Журавльов отримав 1 900 грн, натомість обіцяних виплат від армії Росії за участь у війні проти України чоловік так і не побачив.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив, що всі, хто перебуває у цьому таборі на Заході України, – іноземці. Окрім тих зрадників, які мали українське громадянство, але пішли воювати на боці ворога чи отримали подвійне громадянство.

"Є також ті, кого можна назвати іноземними найманцями. Але вони теж уклали контракт із російською армією. Чи є це найманством – вирішить суд", – пояснив Яценко.

Він також зазначив, що часто подібні іноземні військовополонені перебувають у ситуації, коли вони не потрібні ані Росії, за яку вони воювали, ані країнам, з яких вони походять.

Який відсоток іноземців, окрім Росії, серед військовополонених?

Журналісти зазначили, що за статистикою, яку надали у Координаційному штабі, станом на липень 2025 року Сили оборони взяли у полон 49% іноземних громадян від загальної кількості ворожих полонених.

У 2024 році ця кількість сягала – 42%. У 2023 році – 9%, а у 2022 році – 1%.

Також від джерел у Збройних силах Росії, проєкт "Хочу жить" – ініціатива Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців РФ – отримав поіменні списки 16 894 іноземців зі 121 країни-світу та невизнаних територій, які воювали або досі воюють проти України у складі російської армії.

Серед них:

4 658 громадян Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану;

громадян Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану; 1 013 громадян африканських держав;

громадян африканських держав; 9 961 громадянин інших країн і територій.

У відповіді на журналістський запит йдеться, що щонайменше 678 осіб із цього списку загинули.

Станом на червень 2025 року контракт з армією Росією підписали 6 162 іноземці без російського громадянства, тоді як за весь 2024 рік їх було – 6 011.