Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Следствие.Инфо".

Из каких стран больше всего пленных в Украине, кроме России?

Информацию о количестве вражеских пленных в Украине из 32-х стран мира, кроме России, предоставил журналистам в ответе на запрос Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По данным Коордштаба, на первом месте по количеству пленных после россиян идет – Узбекистан, на втором – Таджикистан. Также среди лидеров такие страны, как Непал, Беларусь, Шри-Ланка, Казахстан и Йемен.

В Координационном штабе отмечают, что пленных иностранцев с каждым годом становится больше. Причиной этого является тот факт, что больше иностранцев начали подписывать контракты с вражеской армией, чем в прошлые годы. Поэтому, соответственно, больше таких граждан оказывается в украинском плену.

Где содержат таких военнопленных?

Журналисты "Следствие.Инфо" пообщались с военнопленным, который имеет гражданство Республики Беларусь.

Николаю Журавлеву 43 года, из них более 10 он прожил в России, где работал разнорабочим на стройке. В феврале 2025 года Журавлев решил подписать контракт, потому что "считает себя патриотом как России, так и Беларуси". Кроме того, он хотел заработать больше денег.

По словам белоруса, обучение с ним проходили со мной не только россияне, а были также люди с гражданством Узбекистана, Дагестана, Казахстана.

Весь "Советский Союз" собрался, если так разобраться. Разных наций хватает,

– сказал Журавлев.

После 18 дней обучения белоруса отправили на Купянское направление, как сам мужчина говорит, "держать оборону". Через месяц его взяли в плен.

Сейчас Николай Журавлев находится в одном из лагерей для пленных на Западе Украины. За месяц работы в лагере Журавлев получил 1 900 грн, зато обещанных выплат от армии России за участие в войне против Украины мужчина так и не увидел.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отметил, что все, кто находится в этом лагере на Западе Украины, – иностранцы. Кроме тех предателей, которые имели украинское гражданство, но пошли воевать на стороне врага или получили двойное гражданство.

"Есть также те, кого можно назвать иностранными наемниками. Но они тоже заключили контракт с российской армией. Является ли это наемничеством – решит суд", – объяснил Яценко.

Он также отметил, что часто подобные иностранные военнопленные находятся в ситуации, когда они не нужны ни России, за которую они воевали, ни странам, из которых они происходят.

Какой процент иностранцев, кроме России, среди военнопленных?

Журналисты отметили, что по статистике, которую предоставили в Координационном штабе, по состоянию на июль 2025 года Силы обороны взяли в плен 49% иностранных граждан от общего количества вражеских пленных.

В 2024 году это количество достигало – 42%. В 2023 году – 9%, а в 2022 году – 1%.

Также от источников в Вооруженных силах России, проект "Хочу жить" – инициатива Координационного штаба для добровольной сдачи в плен военнослужащих РФ – получил поименные списки 16 894 иностранцев из 121 страны-мира и непризнанных территорий, которые воевали или до сих пор воюют против Украины в составе российской армии.

Среди них:

4 658 граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана;

граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана; 1 013 граждан африканских государств;

граждан африканских государств; 9 961 гражданин других стран и территорий.

В ответе на журналистский запрос говорится, что по меньшей мере 678 человек из этого списка погибли.

По состоянию на июнь 2025 года контракт с армией Россией подписали 6 162 иностранца без российского гражданства, тогда как за весь 2024 год их было – 6 011.