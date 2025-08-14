Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

Кого Россия не хочет обменивать?

В рамках обмена в Украину вернулись 84 защитника, Россия также забрала 84 своих военнопленных.

По словам авторов проекта "Хочу жить", на этот раз Россия в очередной раз продемонстрировала равнодушие к судьбе военнопленных из подразделений так называемых "ЛДНР".

Таких пленных в Украине сотни, но на обмен они попадают очень редко. Сегодня двум из них повезло: Россия наконец согласовала их обмен, и 2 из 84 обменянных военнопленных – именно "днровцы",

– говорится в сообщении.

Российская пропаганда регулярно пытается убедить родственников этих военнопленных, что якобы Украина отказывается отдавать их на обмен.

На самом же деле никакого "блока" с украинской стороны нет, есть только нежелание со стороны России.

Для Минобороны России "днровцы" находятся в конце списка приоритетов. В российских военных структурах их считают "второсортными", подозревают в "измене" из-за их корней,

– добавляют в "Хочу жить".

По словам авторов проекта, прежде всего Россию интересуют "кадыровцы" и российские военные, которых она готова обменивать. Именно поэтому солдаты из подразделений так называемых "ЛДНР" нередко остаются в украинском плену годами.