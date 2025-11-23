Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект UkrainianWitness.

Как гражданин другой страны оказался в плену ВСУ?

Российские военные возле Доброполья оказались в сложной ситуации. Их взяли в реальный котел, куда враг не доставлял ни воду, ни еду, а командиры не держали связь с солдатами. Немало оккупантов решили сдаться в плен украинцам, чтобы не погибнуть просто в подвалах.

Один из них – Чингизхан – оказался в российском войске, потому что его туда насильно отправили. Хотя он и бежал, но спастись от мобилизации ему не удалось.

Операцию по обезвреживанию российских бойцов в Доброполье провели защитники 25 отдельного штурмового батальона взяли в плен немало россиян. После того, как Чингизхан попал в плен, он рассказал, что сдался в плен ВСУ самостоятельно, ведь не хочет ни воевать, ни умирать.

Я убегал, и меня обратно сюда отправили. Силой отправили. В яму посадили. Затем из ямы вытащили, и сюда,

– рассказал оккупант.

Как происходила зачистка в районе Доброполья?

Военные поделились, что ходили и искали оккупантов по территории. Украинцы предлагали им сдаться, часть наемников решили таким образом спасти свои жизни. Беспилотниками россиянам подавали еду и вооружение. Силы обороны уничтожили места, куда сбрасывалась эта "помощь". Таким образом враг фактически не получал обеспечения.

В плен взяли 15 пленных – ключевыми были 6 россиян, которые рассказали обо всех местах, где находится противник.

Под Добропольем ВСУ провели зачистку и пленили врага: смотрите видео

