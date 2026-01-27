Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Якими є втрати ворога станом на 27 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

  • особового складу – близько 1 235 880 (+820) осіб;
  • танків – 11 609 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 954 (+3);
  • артилерійських систем – 36 691 (+47);
  • РСЗВ – 1628 (+2);
  • засобів ППО – 1286 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 116 712 (+899);
  • крилатих ракет – 4205 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 025 (+119);
  • спеціальної техніки – 4051 (+0).

Втрати Росії на 27 січня 2026
Втрати росіян на 27 січня / Інфографіка Генштабу

Росія має колосальні втрати: останні новини

  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що у війні проти України Росія за місяць втратила вдвічі більше людей, аніж Радянський Союз під час війні в Афганістані. Так за грудень вбитими та пораненими були 35 тисяч окупантів, за що глава держави подякував військовим.

  • Нещодавно українські захисники за допомогою дронів та артилерії зупинили просування російської групи у Покровську. Поранень зазнали троє окупантів.

  • Генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу наголосив на необхідності системних ударів по російській армії. За його словами, під атакою мають бути не тільки місця дисклокації особового складу противника, але й інші цілі.