Президент Володимир Зеленський зазначив, що у війні проти України Росія за місяць втратила вдвічі більше людей, аніж Радянський Союз під час війні в Афганістані. Так за грудень вбитими та пораненими були 35 тисяч окупантів, за що глава держави подякував військовим.