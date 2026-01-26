Так, президент України Володимир Зеленський розкрив кількість втрат країни-агресорки за грудень 2025 року. Вони перевищили втрати радянської армії за 10 років війни в Афганістані.

Читайте також ЗСУ уразили підстанцію "Азовська" в Маріуполі

Скільки солдатів втратила російська армія у грудні?

Говорячи про втрати країни-агресорки, Зеленський провів цікаву історичну паралель. Кількість ліквідованих загарбників на фронтах російсько-української війни за місяць вдвічі більша, аніж втрати Радянського Союзу у війні в Афганістані.

За грудень наші підрозділи досягли результати у 35 тисяч знищених окупантів,

– наголосив Зеленський, подякувавши бійцям за такі показники.

Він уточнив, що в це число входять убиті та поранені російській військові.

Окрім того, глава держави підкреслив, що завдання українських оборонців полягає в тому, аби забезпечити такий рівень втрат окупантів, який перевищить обсяг поповнення ворожого війська.

50 тисяч російських втрат на місяць – це, безумовно, складне завдання, але оптимальний рівень втрат, щоб в Росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого воюють,

– зазначив президент.

Таке завдання, за словами Зеленського, Міноборони та українське військо зможуть виконати, зокрема завдяки роботі дронів.

До слова, загальні російські втрати з початку вторгнення становлять близько 1 235 060 військових.

Як українські бійці знищують ворога?