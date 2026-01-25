Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що у росіян не багато варіантів, як досягати бодай якогось успіху на полі бою. Він підкреслив, що є два важливі аспекти, які в останні роки вплинули на втрати ворога.
Чому Росія більше втрачає на війні?
Василь Пехньо вважає, що перший аспект полягає в тому, що наприкінці 2024 року стало цілком зрозуміло – ворог атакуватиме виключно піхотою.
Піхотний ресурс Росії до сьогодні залишається єдиним, з огляду на можливість досягнення бодай найменших успіхів,
– сказав він.
Лише завдяки масованому наступу особового складу, противнику вдається прориватися до певних населених пунктів України, щоб там накопичуватись та виконувати певні бойові завдання.
У таких реаліях втрати росіян могли бути ще більшими, якби наш виробник отримав правильні технічні завдання щодо того, якими мають бути дроти та протипіхотні міни, аби вбивати ворога,
– зазначив військовий оглядач.
Другий аспект полягає в дронах. Вони у 2025 році почали формувати поле бою, яке зумовило поняття "кілл-зона". Безпілотники покрили всі ділянки фронту.
Довідка. Кіл-зона – це ділянка на фронті, ширина якої може коливатися від 500 метрів до кількох десятків кілометрів. Вона повністю піддається огляду та обстрілу з обох боків. Як наслідок, пересування техніки чи особового складу стає вкрай важким та небезпечним.
Стратегічним завданням України – є створити суцільну кілл-зону на фронті, за допомогою якої можна було б знищувати по 50 – 60 тисяч росіян щомісяця, використовуючи дрони.
Які втрати у Росії?
У Росії значно зросли втрати за останні 10 місяців з моменту вторгнення на територію України. За різними даними кількість поранених та загиблих росіян коливається, але реальні цифри можуть бути значно більшими ніж повідомляється.
Росія за грудень 2025 року втратила приблизно 35 тисяч військових. Володимир Зеленський підкреслив, що це стало можливим завдяки використанню безпілотників.
За час повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 1 мільйон 233 тисячі особового складу. Станом на 24 січня 2026 року відомо про ліквідацію ще 930 осіб.