Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що у росіян не багато варіантів, як досягати бодай якогось успіху на полі бою. Він підкреслив, що є два важливі аспекти, які в останні роки вплинули на втрати ворога.

Чому Росія більше втрачає на війні?

Василь Пехньо вважає, що перший аспект полягає в тому, що наприкінці 2024 року стало цілком зрозуміло – ворог атакуватиме виключно піхотою.

Піхотний ресурс Росії до сьогодні залишається єдиним, з огляду на можливість досягнення бодай найменших успіхів,

– сказав він.

Лише завдяки масованому наступу особового складу, противнику вдається прориватися до певних населених пунктів України, щоб там накопичуватись та виконувати певні бойові завдання.

У таких реаліях втрати росіян могли бути ще більшими, якби наш виробник отримав правильні технічні завдання щодо того, якими мають бути дроти та протипіхотні міни, аби вбивати ворога,

– зазначив військовий оглядач.

Другий аспект полягає в дронах. Вони у 2025 році почали формувати поле бою, яке зумовило поняття "кілл-зона". Безпілотники покрили всі ділянки фронту.

Довідка. Кіл-зона – це ділянка на фронті, ширина якої може коливатися від 500 метрів до кількох десятків кілометрів. Вона повністю піддається огляду та обстрілу з обох боків. Як наслідок, пересування техніки чи особового складу стає вкрай важким та небезпечним.

Стратегічним завданням України – є створити суцільну кілл-зону на фронті, за допомогою якої можна було б знищувати по 50 – 60 тисяч росіян щомісяця, використовуючи дрони.

Які втрати у Росії?