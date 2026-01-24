Володимир Зеленський розповів, що на збільшення втрат окупантів значно вплинули українські дрони. За словами президента, наразі місячний рекорд за кількістю загиблих і поранених загарбників встановлено у грудні 2025 року. Росія тоді втратила 35 тисяч військових, передає Генштаб.

Скільки російських солдатів ліквідовано на війні?

З початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять:

особового складу – близько 1 233 020 (+930) осіб;

танків – 11 603 (+4);

бойових броньованих машин – 23 949 (+3);

артилерійських систем – 36 580 (+31);

РСЗВ – 1 623 (+0);

засоби ППО – 1 283 (+1);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772);

крилаті ракети – 4 190 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88);

спеціальна техніка – 4 050 (+0).

Втрати Росії у війні на 24 січня 2026 рік / Фото Генштаб

