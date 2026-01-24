Володимир Зеленський розповів, що на збільшення втрат окупантів значно вплинули українські дрони. За словами президента, наразі місячний рекорд за кількістю загиблих і поранених загарбників встановлено у грудні 2025 року. Росія тоді втратила 35 тисяч військових, передає Генштаб.
Дивіться також Не знають столиці Росії, – у 8-му корпусі ДШВ розповіли, кого Кремль посилає воювати
Скільки російських солдатів ліквідовано на війні?
З початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять:
- особового складу – близько 1 233 020 (+930) осіб;
- танків – 11 603 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 949 (+3);
- артилерійських систем – 36 580 (+31);
- РСЗВ – 1 623 (+0);
- засоби ППО – 1 283 (+1);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772);
- крилаті ракети – 4 190 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88);
- спеціальна техніка – 4 050 (+0).
Втрати Росії у війні на 24 січня 2026 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні українські удари по Росії?
- Сили оборони України атакували нафтобазу "Пензанефтепродукт" у Росії – там виникла пожежа. Окрім того, було завдано ударів по скупченнях живої сили противника на тимчасово окупованій території Донеччини та в Бєлгородській області Росії.
- Українські військові влучили по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї та об'єктах ППО в тимчасово окупованому Криму.
- Розвідники підрозділу "Артан" ГУР провели успішний рейд на Лиманському напрямку, ліквідувавши російських солдатів і захопивши полонених.