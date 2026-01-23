Як розповів 24 Каналу речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил Вадим Карп'як, бійцям вдалося уразити 6 росіян, використавши лише 3-4 скиди. А перед тим воїни 80 бригади знищили ціль, вартістю близько 8 мільйонів доларів.
Хто входить до складу окупаційної армії?
Українські військові уразили дрон "Форпост" – величезний розвідник, який літає на висоті від 5 до 7 кілометрів. Він може перебувати у повітрі 15 годин й залітає на глибину до 250 кілометрів.
Це просто "вау-ціль", яка скидає КАБи. На жаль, одну бомбу він встиг скинути, коли його підловили, а з другою підірвався сам,
– додав Вадим Карп'як.
Важливо! 8 корпус проводить збір на безпілотники. Сьогодні велика необхідність є у дронах на оптоволокні та дронах-перехоплювачах. Оптоволокно потрібне, щоб вражати росіян, а перехоплювачі – для того, щоб захищатися від ворожих засобів. Зробити донат можна за QR-кодом.
Військовий зауважив, що часто доводиться чути про дуже низьку підготовку російської армії. Справді інтелектуальний рівень окупантів дивує, його можна побачити на сторінках у соцмережах 8 корпусу.
Ми регулярно виставляємо розмови з окупантами, яких беремо у полон. Дуже часто виявляється, що вони навіть не можуть назвати столицю Росії,
– зауважив речник 8-го корпусу ДШВ.
Але не потрібно забувати, що ворожі солдати все-таки мають необхідний мінімум підготовки. Вони знаються на військовій термінології, мають навички ведення бою. До того ж російські офіцери можуть заставити їх силою виконувати завдання.
Вони їх б'ють, ріжуть, кидають в ями, стріляють, змушують рухатися за будь-яку ціну. Під страхом, шантажем, примусом, але вони все-таки наступають на наші позиції великою кількістю. Українські воїни їх знищують, але сили ворога дуже суттєві.
Що відбувається на фронті?
Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що Україна зірвала плани ворога щодо захоплення Покровська та Мирнограда. Ворог залучив оперативний резерв, який знищили. Попри це, ситуація на Донеччині важка, росіяни намагаються великими групами зайти у міста. Проводиться робота, щоб посилити оборонні спроможності українського війська на цьому напрямку.
Окупанти підтягують додаткові сили на Запоріжжя та Покровськ. Сили оборони не дозволили ворогу створити плацдарм для просування на Дніпропетровщину. Однак росіянам вдалося розширити сіру зону, але можливість логістики для України там зберігається.
На Харківщині завершилась зачистка Куп'янська. Кілька десятків окупантів ще залишаються у місті, але вони не впливають на ситуацію. Росіяни переховуються у певних кварталах і не демонструють бажання здатися у полон.