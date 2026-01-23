Как рассказал 24 Каналу представитель 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Вадим Карпьяк, бойцам удалось поразить 6 россиян, использовав лишь 3-4 сброса. А перед тем воины 80 бригады уничтожили цель, стоимостью около 8 миллионов долларов.

Кто входит в состав оккупационной армии?

Украинские военные поразили дрон "Форпост" – огромный разведчик, который летает на высоте от 5 до 7 километров. Он может находиться в воздухе 15 часов и залетает на глубину до 250 километров.

Это просто "вау-цель", которая сбрасывает КАБы. К сожалению, одну бомбу он успел сбросить, когда его подловили, а со второй подорвался сам,

– добавил Вадим Карпьяк.

Важно! 8 корпус проводит сбор на беспилотники. Сегодня большая необходимость есть в дронах на оптоволокне и дронах-перехватчиках. Оптоволокно нужно, чтобы поражать россиян, а перехватчики – для того, чтобы защищаться от вражеских средств. Сделать донат можно по QR-коду.



Ссылка на сбор / Скриншот

Военный отметил, что часто приходится слышать об очень низкой подготовке российской армии. Действительно интеллектуальный уровень оккупантов удивляет, его можно увидеть на страницах в соцсетях 8 корпуса.

Мы регулярно выставляем разговоры с оккупантами, которых берем в плен. Очень часто оказывается, что они даже не могут назвать столицу России,

– отметил представитель 8-го корпуса ДШВ.

Но не нужно забывать, что вражеские солдаты все-таки имеют необходимый минимум подготовки. Они разбираются в военной терминологии, имеют навыки ведения боя. К тому же российские офицеры могут заставить их силой выполнять задания.

Они их бьют, режут, бросают в ямы, стреляют, заставляют двигаться любой ценой. Под страхом, шантажом, принуждением, но они все-таки наступают на наши позиции большим количеством. Украинские воины их уничтожают, но силы врага очень существенные.

Что происходит на фронте?