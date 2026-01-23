Как рассказал 24 Каналу представитель 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Вадим Карпьяк, бойцам удалось поразить 6 россиян, использовав лишь 3-4 сброса. А перед тем воины 80 бригады уничтожили цель, стоимостью около 8 миллионов долларов.
Кто входит в состав оккупационной армии?
Украинские военные поразили дрон "Форпост" – огромный разведчик, который летает на высоте от 5 до 7 километров. Он может находиться в воздухе 15 часов и залетает на глубину до 250 километров.
Это просто "вау-цель", которая сбрасывает КАБы. К сожалению, одну бомбу он успел сбросить, когда его подловили, а со второй подорвался сам,
– добавил Вадим Карпьяк.
Важно! 8 корпус проводит сбор на беспилотники. Сегодня большая необходимость есть в дронах на оптоволокне и дронах-перехватчиках. Оптоволокно нужно, чтобы поражать россиян, а перехватчики – для того, чтобы защищаться от вражеских средств. Сделать донат можно по QR-коду.
Ссылка на сбор / Скриншот
Военный отметил, что часто приходится слышать об очень низкой подготовке российской армии. Действительно интеллектуальный уровень оккупантов удивляет, его можно увидеть на страницах в соцсетях 8 корпуса.
Мы регулярно выставляем разговоры с оккупантами, которых берем в плен. Очень часто оказывается, что они даже не могут назвать столицу России,
– отметил представитель 8-го корпуса ДШВ.
Но не нужно забывать, что вражеские солдаты все-таки имеют необходимый минимум подготовки. Они разбираются в военной терминологии, имеют навыки ведения боя. К тому же российские офицеры могут заставить их силой выполнять задания.
Они их бьют, режут, бросают в ямы, стреляют, заставляют двигаться любой ценой. Под страхом, шантажом, принуждением, но они все-таки наступают на наши позиции большим количеством. Украинские воины их уничтожают, но силы врага очень существенные.
Что происходит на фронте?
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что Украина сорвала планы врага по захвату Покровска и Мирнограда. Враг привлек оперативный резерв, который уничтожили. Несмотря на это, ситуация в Донецкой области тяжелая, россияне пытаются большими группами зайти в города. Проводится работа, чтобы усилить оборонительные способности украинской армии на этом направлении.
Оккупанты подтягивают дополнительные силы на Запорожье и Покровск. Силы обороны не позволили врагу создать плацдарм для продвижения на Днепропетровщину. Однако россиянам удалось расширить серую зону, но возможность логистики для Украины там сохраняется.
В Харьковской области завершилась зачистка Купянска. Несколько десятков оккупантов еще остаются в городе, но они не влияют на ситуацию. Россияне скрываются в определенных кварталах и не демонстрируют желания сдаться в плен.