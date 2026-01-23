Впрочем, Силы обороны Украины, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию на направлении, продолжают удерживать позиции. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Что известно о ситуации на Покровском направлении?
Сырский проинформировал о текущей ситуации на фронте. Он отметил, что во время рабочих встреч и оценки оперативной обстановки удалось наработать дальнейшие шаги для усиления оборонительных возможностей. Речь шла, в частности, о растущей роли БпЛА, фортификаций, а также о надлежащей подготовке военнослужащих.
Александр Сырский отметил эффективную и слаженную работу украинских защитников. Так, они и в дальнейшем сдерживают вражеские войска вблизи Покровска и Мирнограда.
Линия фронта на Покровском направлении: смотрите карту DeepState
В результате активных штурмовых действий сорвана очередная попытка врага захватить эти населенные пункты. Задействованный оперативный резерв оккупантов понес ощутимые потери,
– сообщил главком.
Кроме того, Сырский отметил военных государственными наградами за срыв планов врага под Покровском. Он наградил бойцов почетными нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины – "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест воинской чести".
Последние новости с фронта Донецкой области
Российские оккупационные силы продолжают систематические атаки на Славянском направлении, используя тактику форсирования водных преград небольшими пехотными группами.
Так, противник активно накапливает резервы в районе Северска и Серебрянского лесничества, готовясь к очередной попытке наступления именно в направлении Дроновки.
Между тем 20 января во временно оккупированном Дебальцево прогремел мощный взрыв на большом складе боеприпасов, который поставлял оружие для всей донецкой группировки войск. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан убежден, что восстановление уничтоженных запасов артиллерийских боеприпасов и другого вооружения для россиян будет крайне сложной задачей и займет минимум несколько недель.
За последний период украинские подразделения успешно поразили девять единиц вражеской артиллерии, среди которых буксируемые пушки Д-30 и самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация".